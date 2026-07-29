Відкрити справу проти Лукашенка закликали представники Білоруського демократичного форуму

Офіс президента України звернувся до Генеральної прокуратури з проханням розглянути можливість відкриття кримінального провадження проти самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка. Про це у вівторок, 28 липня, повідомило агентство Reuters.

Відповідний лист було направлено генеральному прокурору Руслану Кравченку у відповідь на звернення Білоруського демократичного форуму – опозиційної організації, яка діє у вигнанні.

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Ще у травні представники форуму звернулися до президента Володимира Зеленського із закликом притягнути Лукашенка до відповідальності за воєнні злочини, геноцид та «державний терор». Зокрема, вони звинувачують білоруського лідера у сприянні російській агресії проти України та примусовому вивезенні щонайменше 2442 українських дітей до Білорусі за програмою, задокументованою Єльською гуманітарною дослідницькою лабораторією.

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28 липня заступник керівника Офісу президента Олег Татаров повідомив представникам форуму, що їхнє звернення передали до Генеральної прокуратури з проханням вжити відповідних заходів, якщо для цього будуть достатні правові підстави.

Лист ОП щодо провадження проти Лукашенка

Як зазначає Reuters, хоча наразі немає реальної перспективи того, що Лукашенко постане перед українським судом, саме відкриття кримінального провадження може мати політичне та міжнародно-правове значення. Зокрема, такі обвинувачення можуть посилити тиск на Мінськ з боку західних партнерів.

Генеральний секретар Білоруського демократичного форуму Дмитро Болкунець заявив, що потенційне кримінальне переслідування суттєво збільшить особисті юридичні та безпекові ризики для Лукашенка, а також стане кроком до відновлення історичної справедливості.

Нагадаємо, 18 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка. Глава держави заявив, що Україна працюватиме з міжнародними партнерами, аби ці обмеження мали глобальний ефект.

Крім того, 21 травня Зеленський попередив Лукашенка про наслідки у разі, якщо Білорусь дозволить російським військам використати свою територію для нового наступу на Україну.