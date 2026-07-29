Начальника відділу оборонного підприємства затримали на хабарі

Контррозвідка СБУ спільно з поліцією викрили посадовця оборонного підприємства у Львові, який за гроші працевлаштовував військовозобов’язаних для отримання бронювання від мобілізації.

Як повідомили у середу, 29 липня, в СБУ та спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, до оборудки причетний 54-річний начальник одного з відділів підприємства ОПК. За даними слідства, у червні 2026 року до нього звернувся знайомий із проханням посприяти у працевлаштуванні його сина на посаду, яка передбачає бронювання від мобілізації.

«Начальник запевнив, що завдяки своїм зв’язкам серед службових осіб підприємства зможе вплинути на ухвалення позитивного рішення, а за таку допомогу вимагав 1,5 тисяч доларів США», – йдеться в повідомленні спецпрокуратури.

Посадовця затримали відразу після одержання грошей

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Посадовця затримали одразу після отримання обумовленої суми грошей. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом).

За клопотанням прокурорів суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Слідчі встановлюють інших причетних до схеми.