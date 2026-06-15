Внаслідок удару термінал був фактично знищений

Під час масованої атаки на Київ у ніч на понеділок, 15 червня, російські війська знищили найбільший та найтехнологічніший сортувальний термінал «Нової пошти». Про це повідомив операційний директор компанії Євген Тафійчук.

За його словами, йдеться про перший в Україні сортувальний центр, оснащений сучасною автоматизованою системою від нідерландської компанії Vanderlande – одного зі світових лідерів у сфері логістичних технологій та сортування відправлень.

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Тафійчук наголосив, що цей об’єкт був не просто логістичним хабом, а символом розвитку компанії, інновацій та масштабних інвестицій у майбутнє українського бізнесу.

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«У цей термінал були вкладені не лише кошти. У ньому втілені знання, досвід, амбіції та віра тисяч людей у те, що український бізнес здатен створювати об’єкти світового рівня навіть в умовах війни», – зазначив він.

Фото Євгена Тафійчука, зруйнований термінал «Нової пошти» у Києві

У компанії підкреслили, що внаслідок удару термінал був фактично знищений. Проте ніхто зі співробітників не постраждав.

За словами операційного директора, резервні схеми роботи та доставки відправлень уже запущені. У «Новій пошті» наголошують, що попри втрату важливого логістичного об’єкта компанія продовжить роботу та відновлюватиме зруйновану інфраструктуру.

«Ми відновимося. Ми побудуємо нове. Ми зробимо ще краще, ще сучасніше та ще сильніше», – заявив Тафійчук.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 15 червня, російські війська здійснили чергову масовану атаку на Київ із застосуванням ракет і безпілотників. Внаслідок ударів загинули щонайменше п'ятеро людей, ще 30 мешканців отримали поранення.

Під атаку потрапила також територія Києво-Печерської лаври, під час обстрілу було пошкоджено Успенський собор.

За даними Повітряних сил, радіотехнічними військами вночі було зафіксовано 681 засіб повітряного нападу, серед яких 70 ракет і 611 БпЛА різних типів.