Російська ракета зруйнувала найсучасніший термінал «Нової пошти»
Це був перший в Україні термінал, оснащений найсучаснішим у світі обладнанням для сортування посилок
Під час масованої атаки на Київ у ніч на понеділок, 15 червня, російські війська знищили найбільший та найтехнологічніший сортувальний термінал «Нової пошти». Про це повідомив операційний директор компанії Євген Тафійчук.
За його словами, йдеться про перший в Україні сортувальний центр, оснащений сучасною автоматизованою системою від нідерландської компанії Vanderlande – одного зі світових лідерів у сфері логістичних технологій та сортування відправлень.
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Тафійчук наголосив, що цей об’єкт був не просто логістичним хабом, а символом розвитку компанії, інновацій та масштабних інвестицій у майбутнє українського бізнесу.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
«У цей термінал були вкладені не лише кошти. У ньому втілені знання, досвід, амбіції та віра тисяч людей у те, що український бізнес здатен створювати об’єкти світового рівня навіть в умовах війни», – зазначив він.
Фото Євгена Тафійчука, зруйнований термінал «Нової пошти» у Києві
У компанії підкреслили, що внаслідок удару термінал був фактично знищений. Проте ніхто зі співробітників не постраждав.
За словами операційного директора, резервні схеми роботи та доставки відправлень уже запущені. У «Новій пошті» наголошують, що попри втрату важливого логістичного об’єкта компанія продовжить роботу та відновлюватиме зруйновану інфраструктуру.
«Ми відновимося. Ми побудуємо нове. Ми зробимо ще краще, ще сучасніше та ще сильніше», – заявив Тафійчук.
Нагадаємо, у ніч на понеділок, 15 червня, російські війська здійснили чергову масовану атаку на Київ із застосуванням ракет і безпілотників. Внаслідок ударів загинули щонайменше п'ятеро людей, ще 30 мешканців отримали поранення.
Під атаку потрапила також територія Києво-Печерської лаври, під час обстрілу було пошкоджено Успенський собор.
За даними Повітряних сил, радіотехнічними військами вночі було зафіксовано 681 засіб повітряного нападу, серед яких 70 ракет і 611 БпЛА різних типів.