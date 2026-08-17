Літній майданчик ресторану «Язиката теща» демонтували в травні 2026 року

Власники ресторану «Язиката теща» знову намагалися оскаржити рішення міста щодо ділянки на проспекті Свободи у центрі Львова, але безуспішно.

Як повідомили у понеділок, 17 серпня, у юридичному департаменті Львівської міськради, Львівський окружний адміністративний суд відмовив ТзОВ «БІНП ЛТД» у задоволенні позову щодо скасування ухвали Львівської міської ради, якою цільове призначення ділянки на проспекті Свободи, 16–18 змінили із «житлової громадської забудови» на «сквер».

«Юристи Львівської міської ради відстояли позицію міста в суді. Водночас рішення ще може бути оскаржене в апеляційній інстанції», – додали юристи ЛМР.

Нагадаємо, йдеться про дві земельні ділянки на просп. Свободи: на одній розміщений ресторан «Галерея лицарів», а на іншій – тривалий час функціонував заклад харчування «Язиката теща». Вказані ресторани були оформлені як літні майданчики всупереч своїм габаритам та відмові у наданні дозволів на роботу з боку Львівської міськради.

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Літній майданчик на просп. Свободи, 16-18 з’явився ще у 2007 році. З часом він перетворився на повноцінний ресторан (раніше — «Княжий келих»), але вже без погодження органів охорони історичного середовища. Договори оренди землі діяли до 2024 року, тоді ж завершився і паспорт літнього майданчика. Компанія «БіНП ЛТД» звернулась в суд, аби автоматично їх продовжити.

У травні 2026 року після тривалої судової тяганини літній майданчик скандального ресторану «Язиката теща» на просп. Свободи демонтували. Зазначимо, власниками «БіНП ЛТД» є львівʼяни Надія Тарасевич і Богдан Дзядик.