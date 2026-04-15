На просп. Свободи демонтовують незаконні літні майданчики

На проспекті Свободи у центрі Львова власники почали демонтаж літніх майданчиків ресторанів «Язиката теща» та «Галерея лицарів». Нещодавно Верховний Суд погодився з аргументами Львівської міськради щодо незаконності цих споруд.

«Власники МАФів-ресторанів на проспекті Свободи розпочали розбирати незаконні споруди. Рішення Верховного суду – в дії», – повідомив у середу, 15 квітня, керуючий справами виконкому Львівської міськради Євген Бойко, оприлюднивши фото та відо з місця події.

Демонтаж почали після рішення Верховного Суду (фото Євгена Бойка)

Посадовець висловив сподівання, що демонтаж проведуть швидко і незабаром місто отримає гарну площу перед храмом, школою та економічним факультетом ЛНУ.

Літній майданчик на просп. Свободи, 16-18 з’явився ще у 2007 році. З часом він перетворився на повноцінний ресторан (раніше — «Княжий келих»), але вже без погодження органів охорони історичного середовища. Договори оренди землі діяли до 2024 року, тоді ж завершився і паспорт літнього майданчика. Компанія «БіНП ЛТД» звернулась в суд, аби автоматично їх продовжити.

31 березня Верховний Суд погодився з аргументами міської ради щодо незаконності літніх майданчиків на пр. Свободи, 16-18 та скасував рішення попередніх інстанцій, які забороняли їхній демонтаж. Йдеться про літні майданчики загальною площею 738 м2, де працювали ресторани «Язиката теща» і «Галерея лицарів».

Власниками «БіНП ЛТД» є львівʼяни Надія Тарасевич і Богдан Дзядик.