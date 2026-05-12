У вівторок, 12 травня, робітники демонтують залишки літнього майданчика скандального ресторану «Язиката теща» на проспекті Свободи у Львові. Рішення про демонтаж ухвалив Верховний Суд, який став на бік Львівської міськради у справі про незаконність самобудів «Язикатої тещі» та нічого клубу поруч «Галереї лицарів». Літній майданчик на просп. Свободи, 16-18 з’явився ще у 2007 році. З часом він перетворився на повноцінний ресторан (спершу це був «Княжий келих»), але без погодження управління охорони історичного середовища. Термін дії договорів оренди землі та паспорта літнього майданчика завершився ще у 2024 році – після цього компанія львівʼян Надії Тарасевич та Богдана Дзядика «БіНП ЛТД», якій належать ресторани, звернулася до суду продовжити документи та заборонити демонтаж. Однак 31 березня Верховний Суд скасував рішення попередніх інстанцій, які ставали на бік підприємців, та погодився з аргументами Львівської міськради щодо незаконності споруд. Після рішення суду власники розпочали демонтаж. За словами керуючого справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євгена Бойка, демонтувати також планують сусідній літній майданчик ресторану «Галерея лицарів».

Фото ZAXID.NET