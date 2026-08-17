Російський обстріл пошкодив одне з цивільних суден під іноземним прапором

У ніч на понеділок, 17 серпня, російські окупанти атакували портову інфраструктуру Одеської області. Внаслідок удару пошкоджене іноземне цивільне судно та постраждали четверо людей, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За даними Кіпера, внаслідок атаки постраждало цивільне іноземне судно, яке ходить під прапором Того. Ступінь пошкодження корабля на момент публікації невідомий.

«На жаль, постраждало чотири людини, троє з яких госпіталізовані, один у важкому стані. Всім надається необхідна медична допомога», – повідомив Олег Кіпер.

Голова ОВА розповів, що внаслідок російських ударів виникли пожежі. Їх вдалося оперативно ліквідувати.

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Нагадаємо, 26 липня після російської атаки затонув іноземний суховантаж Golden Leo, який ішов під прапором Гвінеї-Бісау. Внаслідок удару там загинули десятеро людей – девʼять членів екіпажу та український лоцман.

Зазначимо, за даними Reuters із посиланням на Українську аграрну конфедерацію, російські атаки спричинили втрату третини потужностей України для експорту зерна. Через російські атаки судновласники фактично зупинили рейси до портів Великої Одеси. Зокрема, компанія Ferrexpo заявила, що тимчасово втратила можливість експортувати продукцію морем після російської атаки на судно в Чорному морі.