Ferrexpo заявила про ризик банкрутства

Гірничорудна компанія Ferrexpo заявила, що тимчасово втратила можливість експортувати продукцію морем після російської атаки на судно в Чорному морі. Про це йдеться у заяві компанії, оприлюдненій на Лондонській фондовій біржі у вівторок, 28 липня.

Під час російської атаки було пошкоджено судно, яке перевозило 55 тис. тонн залізорудних окатків. Унаслідок атаки загинув один із членів екіпажу.

У компанії пояснили, що через регулярні удари Росії по портовій інфраструктурі та цивільних суднах судновласники почали скасовувати рейси. Через це Ferrexpo не очікує, що найближчим часом зможе відновити морський експорт. У компанії заявили, що наявних коштів вистачить лише до кінця серпня 2026 року. Наразі Ferrexpo має близько 189 тис. тонн готової до відвантаження продукції. Із них 55 тис. тонн залишаються на пошкодженому судні, ще близько 90 тис. тонн – на складах. Вартість виробництва та доставки цих окатків оцінюють приблизно у 20 млн доларів.

Судно залишається на плаву, однак стан вантажу та самого корабля поки невідомий. Ferrexpo повідомила про інцидент страховику та працює над врегулюванням страхового випадку.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У компанії також зазначили, що останніми місяцями збільшували виробництво високоякісних DR-окатків для покупців із країн Близького Сходу й планували наростити їхній експорт через чорноморські порти у другій половині 2026 року. Після атаки реалізацію цих планів довелося відкласти.

Рада директорів разом із фінансовими радниками продовжує працювати над залученням щонайменше 100 млн доларів нового капіталу. Про ці плани компанія оголосила ще у квітні, однак наразі фінансування не вдалося залучити.

Ще тоді у Ferrexpo наголошували – якщо додаткового фінансування не буде, компанія, ймовірно, буде змушена розпочати процедуру неплатоспроможності.

Ferrexpo володіє в Україні Полтавським, Єристівським і Біланівським гірничо-збагачувальними комбінатами, які видобувають залізну руду та виробляють залізорудні окатки для металургії. Акції компанії з 2007 року торгуються на Лондонській фондовій біржі. Найбільшим акціонером Ferrexpo є бізнесмен Костянтин Жеваго. За підсумками 2025 року компанія виробила 3,22 млн тонн окатків – на 47% менше, ніж роком раніше.