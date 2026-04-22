Ferrexpo заявила про ризики банкрутства

Гірничовидобувна компанія Ferrexpo plc заявила про ризик банкрутства у разі, якщо акціонери не підтримають докапіталізацію на суму 100 млн доларів. Про це йдеться у повідомленні компанії від 22 квітня.

У Ferrexpo зазначили, що без залучення нового фінансування або схвалення відповідних рішень на загальних зборах компанія може бути змушена ініціювати процедури неплатоспроможності в різних юрисдикціях. У такому випадку акціонери ризикують втратити частину або навіть усі свої інвестиції.

Однією з ключових причин фінансових труднощів у компанії назвали санкції, запроваджені проти кінцевого бенефіціара – Костянтина Жеваго. Через це з березня 2025 року українська податкова служба припинила відшкодування ПДВ підприємствам групи, що спричинило накопичення заборгованості понад 90 млн доларів і суттєвий дефіцит ліквідності. Додатково ситуацію ускладнило й те, що кредитори та фінансові установи відмовляються від співпраці через комплаєнс-ризики.

У компанії вважають, що доступ до фінансування навряд чи відновиться без скасування санкцій або суттєвих змін у структурі власності.

Наразі Костянтин Жеваго через компанію Fevamotinico контролює 49,32% акцій Ferrexpo, тому рішення про докапіталізацію, ймовірно, потребуватиме його згоди. Водночас можливе й альтернативне рішення – розмиття його частки до рівня не нижче 24,9%, зазначають в компанії.

За оцінками Ferrexpo, наявної ліквідності компанії вистачить приблизно до кінця серпня 2026 року.

Що відомо про Ferrexpo?

Ferrexpo plc – швейцарська гірничовидобувна компанія, яка займається видобутком та переробкою залізної руди. Продукція Ferrexpo експортується на сталеливарні заводи по всьому світу. Компанія зареєстрована у Великій Британії, має операційний центр у Швейцарії. Водночас головні виробничі потужності розташовані в Україні. До складу групи входять 100% ТОВ «Єристівський ГЗК», 99,9% ТОВ «Біланівський ГЗК» та 100% акцій ПрАТ «Полтавський ГЗК».

Як писав ZAXID.NET, у 2025 році загальне виробництво компанії знизилося на 9% і склало 6,1 млн тонн. Особливих втрат компанія зазнала в останньому кварталі: через масовані атаки на енергетику та перебої з електропостачанням і логістикою показники виявилися нижчими за планові. До повномасштабної війни Ferrexpo була третім за обсягом експортером залізорудних обкаток у світі.

Костянтин Жеваго є найбільшим акціонером компанії та фігурує у низці кримінальних проваджень в Україні. Наразі він перебуває у Франції, яка відмовилася його екстрадувати.