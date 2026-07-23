Allseeds зупиняє роботу на Одещині

Один із найбільших українських виробників та експортерів рослинної олії Allseeds призупиняє операційну діяльність в Одеській області через погіршення безпекової ситуації та посилення російських атак на портову й логістичну інфраструктуру. Про це компанія повідомила у п’ятницю, 24 липня.

У компанії заявили, що робота в регіоні в нинішніх умовах створює надзвичайно високі ризики для життя та безпеки працівників, а також для виробничих потужностей.

«Це складне рішення було прийняте з огляду на першочергову необхідність забезпечити безпеку працівників, а також зберегти виробничі активи, інфраструктуру, людський та операційний потенціал компанії», – йдеться у повідомленні.

В Allseeds зазначили, що призупинення діяльності відбуватиметься відповідно до вимог українського законодавства. Компанія планує зберегти необхідні ресурси та можливості для відновлення роботи після стабілізації безпекової ситуації.

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Також у компанії подякували працівникам, партнерам і клієнтам за підтримку та співпраццю в умовах повномасштабної війни.

Allseeds Group – один із найбільших українських виробників і експортерів рослинних олій. Компанія працює в Одеській області, де розташований її олійноекстракційний завод і термінал з перевалки рослинних олій. Останніми тижнями Росія значно посилила ракетні та дронові атаки на портову інфраструктуру Одеської області.

Нагадаємо, раніше про вимушене призупинення роботи після російських атак повідомив також агрохолдинг Kernel. Компанія зупинила операційну діяльність своїх терміналів у порту Чорноморськ після масованих обстрілів 10–12 липня.

Унаслідок російської атаки на термінал із перевалки соняшникової олії в Одеській області було пошкоджено близько 25 тис. тонн соняшникової олії, а також термінальна інфраструктура, обладнання, силоси для зерна та резервуари.