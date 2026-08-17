На Верховинщині правоохоронці затримали 35-річного місцевого жителя, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаного через державний кордон України. За свої послуги чоловік просив три тис. доларів. Про це у понеділок, 17 серпня, повідомили у поліції Івано-Франківської області.

За даними слідства, незаконний «бізнес» 35-річний чоловік організував на початку серпня. Він добре знав гірську місцевість і домовився з мешканцем Чернівців про маршрут поза офіційними пунктами пропуску.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

12 серпня буковинець приїхав на Верховинщину. Організатор мав забрати його на мотоциклі, привезти до свого будинку та надати місце для ночівлі. Наступного ранку чоловік мав передати йому три тис. доларів, після чого його обіцяли провести до кордону в обхід прикордонного контролю.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Однак після домовленості про передачу грошей організатора затримали поліцейські спільно з прикордонниками. У нього вилучили три тис. доларів, два телефони з листуванням та мотоцикл Geon X-Road 250.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення людей через державний кордон із корисливих мотивів). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці продовжують розслідування та перевіряють чоловіка на причетність до інших фактів незаконного переправлення людей через кордон.