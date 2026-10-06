Турецький зенітний артилерійський комлекс Korkut на шасі ARMA II, червень 2024 року

Туреччина на початку року передала Україні зенітні артилерійські комплекси Korkut для боротьби з російськими безпілотниками. Українські чиновники заявляють, що комплекси виявилися ефективними, а подальші закупівлі залежатимуть від їхньої вартості. Про це повідомило видання Middle East Eye з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, Україна отримала невелику кількість бойових машин Korkut виробництва турецької компанії Aselsan. До складу комплексу входять три самохідні зенітні установки та машина виявлення і управління.

Korkut використовує зенітні гармати для знищення повітряних цілей, зокрема БпЛА, вертольотів, крилатих ракет і ракет класу «повітря – земля».

«Korkut досить успішно протидіє російським атакам. Звісно, були певні проблеми, але нічого такого, чого не можна було б подолати за допомогою невеликих коригувань», – заявив неназваний український посадовець.

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За його словами, Україна зацікавлена у придбанні додаткових комплексів, якщо їхня ціна буде прийнятною.

Middle East Eye нагадує, що з початку повномасштабної війни Туреччина надала Україні безпілотники Bayraktar TB2, лазерно-керовані ракети, артилерійські снаряди та кулемети.