Ратнівський районний суд Волинської області виніс вирок Дмитру Грицевичу, який прийшов до районного ТЦК із коктейлями Молотова, погрожуючи влаштувати підпал. Під час затримання чоловік чинив опір і вкусив поліцейського. За скоєне йому призначили три роки ув’язнення.

Як йдеться у вироку від 13 серпня, інцидент стався 31 жовтня 2025 року в селищі Ратне Ковельського району. Близько 12:00 Дмитро Грицевич прийшов до районного ТЦК та СП із трьома скляними пляшками об’ємом 0,5 л. У кожній із них була рідина з нафтопродуктами, а в горловині – ганчірка, просочена легкозаймистою речовиною. Також він мав дві коробки сірників.

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О 12:05 працівники військкомату зателефонували до поліції та повідомили, що до них прийшов чоловік із коктейлем Молотова, поводиться неадекватно та погрожує кинути пляшку.

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Коли на місце події приїхали правоохоронці, обвинувачений дістав із кишені лезо та приставив його до руки, погрожуючи порізати вени. Поліцейські спробували затримати чоловіка, однак він чинив опір і вкусив одного з дільничних офіцерів за праву кисть.

Дмитро Грицевич у суді не визнав своєї провини. Він заявив, що приніс пляшки до ТЦК, бо хотів вчинити самопідпал через конфлікт із працівниками військкомату. За його словами, наміру підпалювати будівлю ТЦК він не мав. Чоловік також стверджував, що вкусив поліцейського ненавмисно. За його словами, під час затримання правоохоронець заламував йому руки, тож рука останнього випадково опинилася в нього в роті.

Суд дослідив відеозаписи з бодікамери поліцейського. На них зафіксовано, як під час спілкування з правоохоронцями Грицевич сказав, що «одного (...) спалити хотів». Водночас достатніх доказів того, що чоловік намагався підпалити будівлю ТЦК, суд не знайшов. За цим обвинуваченням його виправдали.

Суддя Оксана Свистун визнала волинянина винним за ч. 2 ст. 345 КК України (умисне заподіяння працівнику правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків) та призначила два роки позбавлення волі.

Оскільки Дмитро Грицевич мав невідбуте покарання за попередніми вироками за крадіжки, остаточно йому призначили три роки ув’язнення. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.