Священник Адріан вийшов до вірян із перев'язаними головою та рукою

Священник Адріан, який постраждав під час нападу з ножем у монастирі польського Ярослава, у суботу, 26 вересня, закликав вірян не переносити провину за дії нападника на всіх українців. За його словами, відповідальність за скоєне несе конкретна людина. Про це повідомляє польське видання Onet.

Через два дні після нападу Ярославське абатство знову відкрили для вірян. У храмі продовжують молитися за загиблого священника Станіслава Збойновича, а також за чотирьох інших постраждалих. Під час суботньої меси проповідь виголосив священник Адріан. Він вийшов до вірян із перев'язаними головою та рукою і синцями на обличчі.

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Священник заявив, що пробачає нападника, 31-річного громадянина України Ігоря М. За його словами, ці слова він також говорить від імені загиблого Станіслава.

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Адріан закликав вірян молитися за загиблого священника, за іншого постраждалого Марека, який перебуває у лікарні та бореться за життя, а також за його власне одужання. Окремо священник попросив молитися за нападника, щоб той «дознався благодаті навернення».

«Йому ця молитва найбільше потрібна», – наголосив Адріан.

На його думку, зло, яке сталося в монастирі, необхідно долати добром, любов'ю та прощенням. Священник також закликав вірян самим пробачити нападника.

Окрему частину проповіді Адріан присвятив тому, що нападник є громадянином України. Він попросив поляків не переносити відповідальність за його дії на весь український народ.

«Хотів би також попросити вас, щоб ви не звинувачували народ, з якого походить злочинець. Зло скоїла конкретна людина, яка відповідає за свої вчинки», – сказав священник.

Він закликав не відповідати на зло злом, а натомість проявляти любов, підтримку та розуміння, а також поважати й підтримувати одне одного.

Під час проповіді Адріан нагадав, що після початку повномасштабної війни Росії проти України на території абатства перебували багато українців. За його словами, вони отримували підтримку та доброзичливе ставлення від поляків.

Нагадаємо, 24 вересня 31-річний українець Ігор М. напав із ножем на людей на території абатства сестер-бенедиктинок у польському Ярославі. Унаслідок нападу загинув 72-річний священник, ще четверо людей отримали поранення та були госпіталізовані.

25 вересня польська прокуратура висунула Ігорю М. звинувачення в убивстві, замаху на вбивство та заподіянні тяжких тілесних ушкоджень. Того ж дня у чоловіка виявили ознаки психічного захворювання. 26 вересня суд у Ярославі призначив йому тримісячний арешт.