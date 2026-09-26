У Львові розмалювали фасад ісламського культурного центру на вул. Виговського. Про це повідомили у поліції Львівської області.

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Повідомлення про інцидент надійшло на спецлінію 102 у суботу, 26 вересня. За попередніми даними, на фасаді релігійно-культурного центру намалювали свастику. Зробили це вночі фарбою з аерозольного балончика.

На місці події працює слідчо-оперативна група, патрульні та співробітники інших служб поліції Львівщини. Правоохоронці встановлюють обставини події та шукають порушника. Наразі поліцейські також вирішують питання щодо правової кваліфікації події.

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