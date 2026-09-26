Швидка домашня піца з ковбасою і сиром. Рецепт дня
До теми
Домашня піца – чудовий варіант для затишної вечері або зустрічі з друзями. З одного дріжджового тіста можна приготувати одразу два варіанти: з ароматною салямі та соковитими томатами або з кількома видами сиру та грушею. Тісто виходить м’яким усередині, а краї після випікання апетитно підрум’янюються. Для начинки можна використати улюблені види сиру та м’ясних продуктів. Рецепт від Sydorchuk_k.
Інгредієнти
|Борошно пшеничне
|450 г
|Дріжджі сухі
|12 г
|Цукор
|1 ч. л.
|Сіль
|1 ч. л.
|Тепла вода
|250 мл
|Оливкова олія
|2 ст. л.
|Салямі
|80 г
|Томатна паста
|70 г
|Помідор
|1 шт.
|Моцарела
|120 г
|Італійські трави
|2 ч. л.
|Сир гауда
|150 г
|Фета
|50 г
|Йогурт без наповнювача
|70 г
|Камамбер
|50 г
|Груша
|1 шт.
Спосіб приготування:
Крок 1
Змішайте борошно, дріжджі, цукор і сіль. Додайте теплу воду та оливкову олію, замісіть м’яке тісто й залиште його в теплому місці на 30 хвилин.
Крок 2
Розділіть тісто на дві частини. Для першої піци змішайте томатну пасту з 1 ч. л. італійських трав, для другої – йогурт із рештою трав.
Крок 3
Наріжте салямі та помідор, а грушу тонкими скибочками. Подрібніть фету, моцарелу, гауду та камамбер.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Розкачайте тісто на дві тонкі круглі основи та викладіть їх на деко з пергаментом.
Крок 5
Змастіть одну основу томатним соусом, а другу – йогуртовою сумішшю.
Крок 6
На м’ясну піцу викладіть салямі, помідори, моцарелу та гауду. На сирну розподіліть фету, моцарелу, гауду, камамбер і скибочки груші.
Крок 7
Розігрійте духовку до 190–200 °C та випікайте піцу близько 20 хвилин, поки краї не зарум’яняться, а сир не розплавиться.
Крок 8
Дістаньте готову піцу з духовки, трохи охолодіть і подавайте гарячою.