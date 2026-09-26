Домашня піца – чудовий варіант для затишної вечері або зустрічі з друзями. З одного дріжджового тіста можна приготувати одразу два варіанти: з ароматною салямі та соковитими томатами або з кількома видами сиру та грушею. Тісто виходить м’яким усередині, а краї після випікання апетитно підрум’янюються. Для начинки можна використати улюблені види сиру та м’ясних продуктів. Рецепт від Sydorchuk_k.

Інгредієнти Борошно пшеничне 450 г Дріжджі сухі 12 г Цукор 1 ч. л. Сіль 1 ч. л. Тепла вода 250 мл Оливкова олія 2 ст. л. Салямі 80 г Томатна паста 70 г Помідор 1 шт. Моцарела 120 г Італійські трави 2 ч. л. Сир гауда 150 г Фета 50 г Йогурт без наповнювача 70 г Камамбер 50 г Груша 1 шт. Спосіб приготування: Крок 1 Змішайте борошно, дріжджі, цукор і сіль. Додайте теплу воду та оливкову олію, замісіть м’яке тісто й залиште його в теплому місці на 30 хвилин. Крок 2 Розділіть тісто на дві частини. Для першої піци змішайте томатну пасту з 1 ч. л. італійських трав, для другої – йогурт із рештою трав. Крок 3 Наріжте салямі та помідор, а грушу тонкими скибочками. Подрібніть фету, моцарелу, гауду та камамбер. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Розкачайте тісто на дві тонкі круглі основи та викладіть їх на деко з пергаментом. Крок 5 Змастіть одну основу томатним соусом, а другу – йогуртовою сумішшю. Крок 6 На м’ясну піцу викладіть салямі, помідори, моцарелу та гауду. На сирну розподіліть фету, моцарелу, гауду, камамбер і скибочки груші. Крок 7 Розігрійте духовку до 190–200 °C та випікайте піцу близько 20 хвилин, поки краї не зарум’яняться, а сир не розплавиться. Крок 8 Дістаньте готову піцу з духовки, трохи охолодіть і подавайте гарячою.