Російські спецслужби намагалися завербувати родину українського військовослужбовця Володимира Коляди

Російські спецслужби намагалися завербувати родину українського військовослужбовця Володимира Коляди, поки він перебував у полоні. Його сестрі представники ФСБ пропонували співпрацю в обмін на можливість поспілкуватися з братом, а від самого військового вимагали погодитися на подальшу роботу на російську спецслужбу. Про це у п’ятницю, 25 вересня, повідомило «Слідство.Інфо».

Володимир Коляда потрапив у російський полон у березні 2023 року під час бойових дій у Бахмуті. На той момент він уже близько десяти місяців не проходив службу. За словами самого військового, він залишив частину через хворобу дружини.

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Спочатку російські військові вивезли його разом з іншими мешканцями вглиб окупованої території. Під час фільтрації з’ясувалося, що Коляда є військовослужбовцем, після чого його помістили до в’язниці, де утримували українських полонених.

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У квітні 2023 року родина дізналася про його перебування в російському полоні. Після цього сестрі Володимира Марині написав чоловік, який представився співробітником ФСБ. Він заявив, що жінка має погодитися на співпрацю, якщо хоче, щоб із братом «усе було добре».

За даними «Слідства.Інфо», від родини вимагали збирати інформацію про українські військові частини, позиції ЗСУ, блокпости, переміщення техніки та інші об’єкти, які могли становити інтерес для російських спецслужб. Також йшлося про фото та координати. В обмін на це росіяни обіцяли організувати родині відеозв’язок із Володимиром. Однак його близькі звернулися до Служби безпеки України.

Паралельно ФСБ намагалася чинити тиск уже безпосередньо на полоненого військового. За словами Коляди, його шантажували безпекою сина та вимагали погодитися на співпрацю після можливого повернення в Україну.

Військовий розповів, що під тиском підписав документ про співпрацю. Росіяни демонстрували йому номер телефону його сина Сергія та заявляли, що хочуть залучити його до роботи на РФ. Сергій Коляда з 2018 року служить у ЗСУ.

Водночас український суд заочно засудив Володимира Коляду до восьми років позбавлення волі за дезертирство. Вирок ухвалили у липні 2024 року, реально відбувати покарання він почав після повернення в Україну внаслідок обміну.

Нагадаємо, Коляда став першим українським військовим, якого засудили за дезертирство в Україні під час перебування в російському полоні.