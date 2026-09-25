Дмитро Макаренко заявив, що раніше вже читав про ситуацію в пресі

Голова Держгеокадастру Дмитро Макаренко вивчить ситуацію із забудовою Сокільників. Таку заяву він зробив після земельного форуму у Львові у п’ятницю, 25 вересня.

За словами Дмитра Макаренка, раніше він читав про цю проблему у пресі, а після обговорення на форумі попросив надати йому додаткові матеріали.

«Я читав про це в пресі. Зараз, буквально після того, як було озвучено, я вже попросив надати мені матеріали. Мій колега зі Львова, організатор форуму, мені надав велику презентацію. Приїдемо до себе, будемо розбиратися спільно з правоохоронними органами», – сказав голова Держгеокадастру.

На запитання журналістів, чи можна щось зробити, якщо земельні ділянки, щодо яких виникли питання, вже перепродали або приватизували. Макаренко відповів, що судова практика дозволяє оскаржувати такі ситуації.

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«Судова практика показує, що реально. Потрібно просто довести вину», – зазначив він.

За словами Макаренка, наразі він лише починає вивчати питання і не робив конкретних висновків щодо ситуації у Сокільниках.

«Будемо вивчати проблематику і спробуємо допомогти», – додав голова Держгеокадастру.

До слова, у середу, 23 вересня, також стало відомо про те, що «Львіводоканал» звернувся до суду, щоб не допустити критичного навантаження на міську інженерну інфраструктуру через масштабну забудову села Сокільники. Наприкінці 2024 року Сокільницька сільська рада затвердила генплан, у якому заклали масштабне житлове будівництво із підключенням до львівських систем водопостачання та водовідведення. При цьому йдеться про житло для понад 50 тис. людей, а можливості міських мереж під час планування забудови не врахували. Документ також не погоджували з «Львівводоканалом» та Львівською міською радою.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET розповідав у матеріалі «Це буде не село, а райцентр на межі Львова», хто може бути зацікавлений у забудові біля Львівського летовища та хто там скуповує земельні ділянки.