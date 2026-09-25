Жінка народила доношеного хлопчика і вбила його

Поліцейські повідомили про підозру 21-річній жительці Ковеля у вбивстві новонародженого сина.

Як повідомили у п’ятницю, 25 вересня, у Волинській обласній прокуратурі, 21-річна жителька Ковеля приховувала вагітність, не зверталася до закладів охорони здоров’я для медичного спостереження та на облік не ставала.

«Уночі 3 серпня 2026 року в одному з сіл Ковельського району вона самостійно народила здорового доношеного хлопчика вагою 3 350 г та позбавила його життя. Тіло дитини жінка помістила до поліетиленового пакету та заховала», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Жінці повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини (ст. 117 ККУ). Суд обере підозрюваній запобіжний захід. Стаття передбачає покарання – обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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