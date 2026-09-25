Візуалізація пам’ятної стели Герою України, розвіднику Олегу Бабію

У п’ятницю, 25 вересня, виконком Львівської ради прийняв рішення про встановлення пам’ятної стели Герою України, розвіднику Олегу Бабію. Стелу встановлять на Сихові у сквері імені Олега Бабія.

«Меморіал Олегу Бабію спроєктовано як маніфест волі та витримки – це архітектурний образ розвідника, чия незламність стала фундаментом кожного його кроку. Основою композиції є ритмічна структура з поперечних сталевих листів, що формують образ виняткового шляху. Ця траєкторія символізує долю, доступну лише Герою: його постать відкривається глядачеві лише під певним кутом огляду, підкреслюючи, що пройдений ним шлях був під силу тільки йому», – вказано у концепції меморіального простору.

Встановлення стели є продовження роботи із створення простору пам’яті Олега Бабія. Заступник міського голови Андрій Москаленко нагадав, що на сесії ЛМР прийняли рішення про найменування скверу на честь Олега Бабія на Сихові.

«Це дуже знаковий район для Героя. Його історія відома і велична, оскільки йому вдалося в тилу ворога зробити дуже важливі речі, мова про підрив ворожої техніки, яка бомбардувала нашу державу. Це важливий простір. Зараз частина простору є готовою, зокрема облаштування хідників, а сьогоднішнє рішення є важливим з точки зору самої скульптури, архітектурної, дизайнерської роботи», – сказав Андрій Москаленко.

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Керуючий справами виконавчого комітету Євген Бойко додав, що практика вшанувань і меморіалізації Героїв у міських просторах є дуже важливою.

33-річний Олег Бабій – полковник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, учасник російсько-української війни, Герой України. Народився у місті Міловиці (Чехія), але навчався в Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. На рахунку розвідника: 9 успішних виходів у тил противника, 12 спеціальних заходів з організації та забезпечення руху опору на тимчасово окупованих територіях, виявлення до 70 стратегічних об'єктів противника.

Нагадаємо, що у ГУР розкрили деталі своєї операції зі знищення Ту-22 у Росії. Завдання виконувала група Героя України полковника Олега Бабія. Повертаючись на підконтрольну Україні територію, розвідувальна група полковника Олега Бабія потрапила у засідку та вступила в нерівний бій з російськими загарбниками. У цьому бою, прикриваючи відхід своїх бойових побратимів, 33-річний підполковник Олег Бабій зазнав смертельного поранення та загинув.