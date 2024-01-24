Таблицю встановили на фасаді школи №49, де навчався загиблий захисник

У Львові встановили меморіальну таблицю загиблому Герою України Олегу Бабію. Про це у середу, 24 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Таблицю встановили на фасаді школи №49, де навчався загиблий захисник. Також мер опублікував фото батька та сина загиблого героя, які прийши на відкриття меморіальної таблиці.

«Дуже емоційний момент. Син та батько загиблого героя на відкритті памʼятної таблиці львівʼянину Олегу Бабію», – написав Андрій Садовий.

На фото батько та син загиблого Олега Бабія (Фото із Telegram Андрія Садового)

Олег Бабій – полковник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, учасник російсько-української війни. Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно). Народився у місті Міловиці (Чехія). 2011 року закінчив Академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Лицар ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів, нагороджений орденом «За мужність» III ступеня, відзнаками Міністерства оборони України: памʼятним знаком «За воїнську доблесть», «За мужність при виконанні спецзавдань», заохочувальною відзнакою начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних сил України «Учасник АТО» та медаллю «За участь у боях «Світлодарська дуга», відзнакою «Вогнепальна зброя». На рахунку розвідника: 9 успішних виходів у тил противника, 12 спеціальних заходів з організації та забезпечення руху опору на тимчасово окупованих територіях, виявлення до 70 стратегічних об'єктів противника.

Нагадаємо, 23 січня у ГУР розкрили деталі своєї операції зі знищення Ту-22 у Росії. Завдання виконувала група Героя України полковника Олега Бабія. Повертаючись на підконтрольну Україні територію, розвідувальна група полковника Олега Бабія потрапила у засідку та вступила в нерівний бій з російськими загарбниками. У цьому бою, прикриваючи відхід своїх бойових побратимів, 33-річний підполковник Олег Бабій зазнав смертельного поранення та загинув.

За цей героїчний вчинок Олегу Бабію присвоєно найвищу державну нагороду Героя України посмертно та звання полковника. В Олега Бабія залишилася дружина та двоє маленьких дітей. Молодшій донечці на час смерті батька виповнилося лише рік.