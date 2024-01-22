Десять років тому почалися перші вбивства на Майдані

Ввечері 22 січня у Львові вшанували пам’ять загиблих Героїв Небесної сотні. Саме цього дня 10 років тому загинув 50-річний львів’янин Юрій Вербицький, його закатоване тіло знайшли в лісі біля Києва.

Пам’ять усіх Героїв вшанували хвилиною мовчання та спільною молитвою біля меморіалу Небесної Сотні, повідомляє управління культури Львова. Хор «Гомін» виконав реквієм «Гей, плине кача».

Наукова співробітниця Музею Гідності у Львові Олена Чебелюк понад три роки досліджувала біографію Юрія Вербицького, записала багато інтерв’ю і спогадів, зібрала унікальну колекцію фото і відео. Результати її праці можна почитати тут.

Нагадаємо, майданівця Юрія Вербицького викрали з офтальмологічної лікарні, куди його доставили після травми ока від світлошумової гранати на Майдані. Звідти його та Ігоря Луценка викрали, вивезли у гаражі біля лісу і катували близько 9 годин. У нього були зламані 13 ребер, грудина, він отримав 30 травмуючих ударів у різні частини тіла. Після цього його викинули в лісі в 10-градусний мороз. Тіло львів’янина зі слідами жорстоких катувань знайшли близько 6 ранку 22 січня 2014 року у лісі поблизу села Гнидин. Вранці того ж дня на вул. Грушевського внаслідок вогнепальних поранень загинули Сергій Нігоян і Михайло Жизневський, смертельно поранили Романа Сеника (помер у лікарні 25 січня).

Юрій Вербицький (фото Музею Гідності)

Справи щодо розстрілів майданівців тодішніми беркутівцями досі розглядаються у суді. Причетні до смерті Вербицького підозрювані обвинувачуються у викраденні і катуванні, але не у вбивстві. Частина з них вже втекла в Росію.