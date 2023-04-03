Олександр Медвідь був одним з виконавців викрадення Юрія Вербицького

Шевченківський районний суд Києва виніс вирок ще одному винуватцю викрадення активіста і учасника Революції Гідності Юрія Вербицького – Олександру Медвідю. Суд призначив йому п’ять років позбавлення волі, але у зв’язку з закінченням строків давності справи звільнив від покарання.

Олександр Медвідь, за версією прокуратури, був «тітушкою» і виконавцем викрадення Юрія Вербицького. Його судять восьмий рік поспіль. За цей час чотири рази змінився склад суду і тричі розгляд справи починали заново. Загалом слідству відомо про щонайменше 16 причетних до цього злочину, повідомляє «Суспільне».

Суд визнав Олександра Медвідя винним та засудив до п’яти років позбавлення волі. Але у зв’язку із завершенням строків давності справи звільнив від покарання. Також суд постановив стягнути з Медвідя на користь іншого потерпілого в цій справі Ігоря Луценка 248 тис. грн.

Олександр Медвідь у залі суду заявив, що він не вважає себе винним і рішенням суду не задоволений, буде подавати апеляцію. Прокурор теж незадоволений рішенням суду і буде його оскаржувати.

Євромайданівців Юрія Вербицького та Ігоря Луценка викрали з приміщення Олександрівської лікарні в ніч проти 21 січня 2014 року. Група невідомих вивезла їх за місто й катувала протягом кількох годин. Пізніше Луценка залишили в лісі в Бориспільському районі, йому вдалося дістатися населеного пункту й повідомити про своє місцезнаходження. Потім у тому самому районі було знайдено тіло львів’янина Юрія Вербицького.

У квітні 2021 року Бориспільський міськрайонний суд засудив до дев'яти років позбавлення волі Олександра Волкова, якого вважають організатором викрадення та вбивства Юрія Вербицького і викрадення Ігоря Луценка під час подій Євромайдану.

Також у справі фігурує Олексій Чеботарьов, який, на думку слідства, пов'язаний з імовірним замовником викрадення.