Суд виніс вирок виконавцю викрадення львів’янина Юрія Вербицького
Олександру Медвідю присудили п’ять років тюрми, але звільнили від покарання через закінчення строків давності
Шевченківський районний суд Києва виніс вирок ще одному винуватцю викрадення активіста і учасника Революції Гідності Юрія Вербицького – Олександру Медвідю. Суд призначив йому п’ять років позбавлення волі, але у зв’язку з закінченням строків давності справи звільнив від покарання.
Олександр Медвідь, за версією прокуратури, був «тітушкою» і виконавцем викрадення Юрія Вербицького. Його судять восьмий рік поспіль. За цей час чотири рази змінився склад суду і тричі розгляд справи починали заново. Загалом слідству відомо про щонайменше 16 причетних до цього злочину, повідомляє «Суспільне».
Суд визнав Олександра Медвідя винним та засудив до п’яти років позбавлення волі. Але у зв’язку із завершенням строків давності справи звільнив від покарання. Також суд постановив стягнути з Медвідя на користь іншого потерпілого в цій справі Ігоря Луценка 248 тис. грн.
Олександр Медвідь у залі суду заявив, що він не вважає себе винним і рішенням суду не задоволений, буде подавати апеляцію. Прокурор теж незадоволений рішенням суду і буде його оскаржувати.
Євромайданівців Юрія Вербицького та Ігоря Луценка викрали з приміщення Олександрівської лікарні в ніч проти 21 січня 2014 року. Група невідомих вивезла їх за місто й катувала протягом кількох годин. Пізніше Луценка залишили в лісі в Бориспільському районі, йому вдалося дістатися населеного пункту й повідомити про своє місцезнаходження. Потім у тому самому районі було знайдено тіло львів’янина Юрія Вербицького.
У квітні 2021 року Бориспільський міськрайонний суд засудив до дев'яти років позбавлення волі Олександра Волкова, якого вважають організатором викрадення та вбивства Юрія Вербицького і викрадення Ігоря Луценка під час подій Євромайдану.
Також у справі фігурує Олексій Чеботарьов, який, на думку слідства, пов'язаний з імовірним замовником викрадення.