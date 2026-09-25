Мова про реконструкцію існуючого будинку з надбудовою та пристосуванням під готель на вул. Веселій, 7

У центрі Львова неподалік Оперного театру реконструюють історичну триповерхову будівлю з пристосуванням під готель. Про ці наміри розповів головний архітектор Львова Антон Коломєйцев під час засідання виконкому 25 вересня.

До Львівської міськради надійшло звернення про реконструкцію існуючого будинку з надбудовою та пристосуванням під готель на вул. Веселій, 7, що у центрі міста позаду Оперного театру. Замовником вказані Давид Мартиросян та Анна Петоян.

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«Тут розташована історична будівля, яку планують реконструювати. Зробити реставрацію фасадів, усіх історичних елементів, також заплановане доповнення у межах мансарди. Суміжна будівля праворуч була розташована межовим муром, який значно вищий. Історично планувалося, що на цьому місці виникне, очевидно, якась вища будівля», – сказав Антон Коломєйцев.

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За словами посадовця, заплановано, що мансардний поверх доповниться готельними номерами для збільшення номерного фонду. Місто ще працюватиме із архітекторами над архітектурним рішенням надбудови.

Місто ще працюватиме із архітекторами над архітектурним рішенням надбудови

«Сподіваємося, що фінальний результат буде повністю відповідати усім стандартам втручань у такі історичні об’єкти», – додав головний архітектор Львова.

Будинок №7 на вул. Веселій у Львові не є пам’яткою архітектури місцевого чи національного значення.

За даними аналітичної системи YouControl, Давид Мартиросян є головою ОСББ «Весела 7». У 2024 році ЛМР припинила право комунальної власності на будівлю на вул. Веселій, 7. В ухвалі вказано, що площа будівлі становить 731,3 м2. Згодом сесія затвердила ОСББ «Весела 7» проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки у постійне користування.

Давид Мартиросян також є власником ТзОВ «Апетітус», мова про заклад харчування на вул. Петра Панча, 5, який зараз закритий. Анна Петоян не значиться у системі YouControl як власниця чи засновниця будь-яких фірм.

Розташування будинку: