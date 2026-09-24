Законопроєкт мають схвалити депутати під час голосування

Учні, які навчаються у 10-х та 11-х класах за дворічною програмою старшої школи, зможуть завершити повну загальну середню освіту в тому самому закладі, де розпочали навчання. Відповідні положення містить законопроєкт №15082-д, який напрацював комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, пише НУШ.

Під час засідання комітету 21 вересня депутати розглянули законопроєкт №15082, який передбачав забезпечення права учнів завершити навчання у закладі освіти, де вони його розпочали. Також комітет розглянув альтернативний законопроєкт №15082-1. За підсумками розгляду обидва документи вирішили відхилити, натомість на їхній основі підготували новий доопрацьований законопроєкт №15082-д. Його планують винести на розгляд Верховної Ради.

Як повідомив голова комітету Сергій Бабак, фінальну редакцію документа підготували технічні команди комітету та Міністерства освіти і науки. Після завершення роботи текст розглянув та схвалив профільний підкомітет.

Законопроєкт передбачає, що школярі, які зараз навчаються у 10-х та 11-х класах за дворічною програмою старшої школи, матимуть можливість завершити навчання у своєму закладі та отримати свідоцтво про повну загальну середню освіту.

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При цьому право учнів збережуть навіть у випадку, якщо їхній заклад освіти змінив або змінить статус із ліцею на гімназію.

Наступним етапом має стати розгляд законопроєкту №15082-д у сесійній залі Верховної Ради. Комітет рекомендуватиме парламенту прийняти документ за основу та в цілому.