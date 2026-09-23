У потерпілого діагностували садна та забої

Поліція встановлює обставини інциденту, що стався пізно ввечері 19 вересня на вул. Володимира Великого у Львові, де між 17-річним підлітком та 33-річним чоловіком виник конфлікт, який переріс у бійку. Про це у середу, 23 вересня, повідомили у поліції Львівської області.

Як йдеться у повідомленні, 19 вересня близько 23:30 між 17-річним хлопцем та 33-річним чоловіком виник конфлікт, а згодом сталася бійка. В подальшому медики у двох діагностували садна та забої, а двоє потерпілих звернулися із заявами до поліції. За цим фактом у реєстр внесли відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження). Наразі обставини інциденту встановлюють правоохоронці.

У інстаграмі користувачка з ніком iryna_zaboclitska розповіла деталі інциденту, зокрема, за її словами, бійка сталася між її племінником Олександром та викладачем IT-коледжу Львівської політехніки та засновником ГО «Львівська обласна федерація сумо» Олегом Первачуком. У дописі вона стверджує, що близько 23:30 її племінник проводжав додому дівчину. Хлопець підняв пластикову банку та підкинув її вгору, і з цього почався конфлікт.

«Саме після цього виродок Перовачук вирішив “провчити” 17-річного хлопця та показати свою силу. Він повалив Сашка на землю та почав бити його руками. Людина, яка має спортивні досягнення у сумо та боротьбі, чудово розуміє свою фізичну силу. І тим більше – наслідки ударів по 17-річному підлітку», – йдеться у дописі в інстаграм.

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У повідомленні жінка зазначила, що звернулася до поліції та адміністрації коледжу з вимогою відсторонити викладача від навчального процесу.

«Ганебний вчинок людини, яка не контролює свою агресію, не може залишатися без уваги. Людині, яка не вміє контролювати свою агресію та її прояви, не місце серед дітей і людей», – додала дописувачка.

ZAXID.NET також звернувся до навчального закладу за коментарем, проте на момент виходу матеріалу відповіді не отримав.