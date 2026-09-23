У свою декларацію за 2025 рік мер Дніпра вніс 31 об'єкт нерухомості

Міський голова Дніпра Борис Філатов задекларував житловий будинок та земельну ділянку в Чернівецькій області. Зміни до своєї декларації він вніс 4 вересня. Згідно з документом, оприлюдненим НАЗК, право власності на нерухомість мер набув 28 серпня 2026 року.

Площа будинку становить 27,2 м2. Його зазначена вартість – 400 тис. грн. Земельна ділянка має площу 1400 м2 і вартує за документами 470 тис. грн. Обидва об’єкти нерухомості розташовані у гірській місцевості в селі Долішній Шепіт Вижницького району на Буковині.

ZAXID.NET намагався отримати коментар у Бориса Філатова. Спочатку він відмовився від офіційних коментарів, а згодом додав, що зможе прокоментувати питання цієї нерухомості через пів року.

Будинок та земля розташовані в селі Долішній Шепіт/фото Castels.com

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Яке ще майно належить Дмитру Філатову?

У своїй декларації за 2025 рік міський голова Дніпра вказав й інші об’єкти нерухомості, доходи та гроші, якими володіє він і його дружина Марина Філатова. Також, згідно з документом, він є власником акцій товариств «Тернопільобленерго», «Львівобленерго», «Полтаваобленерго» та «Чернігівобленерго».

Борис Філатов володіє квартирою майже на 300 м2, будинком площею понад 1000 м2, нежитловим приміщенням у Дніпрі, двома земельними ділянками в місті Підгороднє в області, а також третиною десяти паркомісць. Окрім того, він орендує ділянку в Криму та володіє там нежитловою будівлею. Дружина Марина Філатова має дві квартири у Дніпрі та Києві, паркомісце у столиці, два нежитлові приміщення у Дніпрі, будинок і три ділянки в Орлівщині на Дніпропетровщині, а також третину бази відпочинку в Підгородньому. Окрім того, упродовж 2025 року вона орендувала квартиру в Мілані.

Міський голова Дніпра має п'ять автомобілів та два мотоцикли. Це авто Jaguar XJS Convert, Mercedes S600L, Mercedes-Benz 200, Dodge RAM та РАФ 22031, а також мотоцикли Triumph Scrambler і Harley-Davidson Cvose Street. Він задекларував і парусно-моторне судно та гідроцикл. Ще двома автомобілями володіє дружина міського голови: Porsche Panamera та Porsche Carrera 911.

Серед інших цінностей – п'ять годинників відомих марок Breguet, Cartier, Officine Panerai, Audemars Piguet і Atmos. Окремо Борис Філатов задекларував колекцію японського мистецтва вартістю у понад 50 млн грн, два колекційні автомобілі та один мотоцикл з коляскою.

Відповідно до декларації, заробітна плата Бориса Філатова за рік становить майже 393 тис. грн. Також він отримує зарплату за сумісництвом в Університеті митної справи як викладач – майже 77 тис. грн щороку. Готівкою мер Дніпра задекларував 130 тис. грн і 424 тис. доларів, ще майже 3 млн грн і 142 тис. доларів – на банківських рахунках. Його дохід від надання майна в оренду – 540 тис. грн.

Дружина Марина Філатова задекларувала майже 1,8 млн грн доходів від підприємництва за кордоном, а також 825,6 тис. грн і 58 тис. євро на банківських рахунках, 55 тис. грн і 13 тис. доларів готівкою.

Окрім того, у декларації за 2025 рік зазначено, що Дмитро Філатов подарував комусь майже 25 мільйонів гривень.