Іван Крулько очолює обласний осередок ВО «Батьківщина»

Народний депутат від партії ВО «Батьківщина» Іван Крулько увійшов до переліку депутатів Верховної Ради з найбільшими доходами за 2025 рік.

Як йдеться в аналітичному матеріалі руху «Чесно» список найбагатших нардепів за доходами у 2025 році очолив лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко із сумою у майже 2 млрд грн.

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У першій п’ятірці також Борис Приходько з групи «Довіра» (172,4 млн грн), Степан Івахів із партії «За майбутнє» (72,3 млн грн), Андрій Герус (53,9 млн грн) зі «Слуги народу» (53,9 млн грн) та фігурант розслідувань НАБУ Вадим Столар з ОПЗЖ (40,7 млн грн).

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14 позицію в переліку зайняв очільник Закарпатської обласної організації «Батьківщини» Іван Крулько. У 2025 році нардеп отримав 13,8 млн грн доходу.

Згідно з декларацією депутата, більша частина цієї суми – гроші, отримані за договором поділу майна колишнього подружжя (5,8 млн грн) та подарунок у негрошовій формі (7 млн грн). Ще близько 780 тис. грн Іван Крулько заробив у Верховній Раді, а також отримав 22 тис. грн зарплати як викладач в УжНУ.

Що відомо про депутата

Іван Крулько народився 20 липня 1981 року у селі Грушово Закарпатської області. Закінчив КНУ ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «правознавство», є кандидатом юридичних наук. У 2005 році був помічником міністра закордонних справ України, у 2009–2010 роках – заступником міністра у справах сім’ї, молоді та спорту, до 2013 року – очолював Молодий Народний рух України.

З 2014 року – депутат Верховної Ради від ВО «Батьківщина», з 2021 року керує обласним осередком партії на Закарпатті, а у 2023 році очолив Федерацію біатлону України.

У 2025 році розслідувачі Bihus.info з’ясували, що родина Крулька домовлялась з так званим «смотрящим за Києвом» та організатором схем з землею Денисом Комарницьким про розбудову мережі люксових готелів. Також 22 липня 2025 року Крулько проголосував «за» законопроєкт №12414, яким запроваджувалась залежність роботи НАБУ і САП від Генерального прокурора.