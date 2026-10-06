Сокира походить зі стрічки «Сяйво» 1980 року

Сокиру, яку Джек Ніколсон використав у культовій сцені фільму «Сяйво», виставлять на аукціон. Вона стане одним із сотень предметів з особистого архіву режисера Стенлі Кубрика, які планують продати. Про це повідомило видання The Guardian.

Сокира була реквізитом під час знімань стрічки «Сяйво» 1980 року. Саме з нею пов’язана одна з найвідоміших сцен фільму, коли герой Джека Ніколсона вигукує «Ось і Джонні!». Сокиру оцінюють у 30–50 тис. фунтів стерлінгів (1,7–2,9 млн грн).

Також на торги виставлять інші предмети з «Сяйва». Серед них – дві небесно-блакитні сукні, які носили сестри-близнючки Алекса та Алексі Ґрейді. У фільмі вони з’являються перед сином Джека Торренса, Денні, і кличуть його «погратися», коли хлопчик їде коридорами готелю «Оверлук» на триколісному велосипеді.

Сам велосипед до переліку лотів не увійшов. Натомість продадуть кінохлопавку з «Сяйва». Загалом на аукціоні буде чотири хлопавки з фільмів Кубрика. Ще три використали під час роботи над «2001: Космічною одіссеєю», «Баррі Ліндоном» та «Із широко заплющеними очима».

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Аукціон проведуть 3 лютого в лондонському Bonhams. Перед цим частину колекції покажуть на публічних виставках у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Парижі та Лондоні.

Найвищу ціну серед лотів, за прогнозами, може отримати модель космічного плода з фіналу стрічки «2001: Космічна одіссея». Реквізит також називають «зоряною дитиною». Його вартість може сягати 800 тис. фунтів стерлінгів.

Керівниця відділу популярної культури Bonhams Клер Тол-Моір назвала цей образ фінальним і загадковим елементом одного з найвпливовіших науково-фантастичних фільмів. За її словами, він символізує еволюцію, нові початки, наївність і неоднозначність.

Серед найцікавіших для неї лотів також є сценарії фільмів Кубрика з його власними нотатками, малюнками та альтернативними сценами. Вони, за словами Тол-Моір, дають змогу побачити творчий процес режисера під час роботи над «Сяйвом», «2001: Космічною одіссеєю», «Лолітою» та іншими фільмами.