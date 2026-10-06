7 жовтня очікується мінлива хмарність

У середу, 7 жовтня, погода у Львові та області буде теплою та сонячною, хоча вночі збережеться заморозок. Синоптики Львівського гідрометцентру розповіли детальний прогноз.

Прогноз погоди для Львівської області: 7 жовтня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці буде слабкий туман. Вітер південно-східний із переходом на південно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі – 4–9°С тепла, в горах місцями на поверхні ґрунту та в повітрі – заморозок 0°С; вдень потепліє до 19–24°С тепла.

Прогноз погоди для Львова: 7 жовтня у місті також буде мінлива хмарність, дощів не прогнозують. Вночі та вранці очікують слабкий туман. Вітер південно-східний із переходом на південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі опуститься до 5–7°С тепла, вдень потепліє до 20–22°С тепла.

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Нагадаємо, що синоптики розповіли прогноз погоди в Україні на жовтень 2026 року та повідомили, чи може випасти перший сніг.

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