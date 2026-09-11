ВАКС обрав запобіжний захід для нардепа Вадима Столара

У пʼятницю, 11 вересня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату, який фігурує у справах «Форест Гамп» та «Феміда». За даними «Української правди», йдеться про Вадима Столара.

Вадима Столара підозрюють у створенні злочинної організації, заволодінні майном, підробленні документів та несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем.

ВАКС визначив для нардепа заставу в розмірі 300 млн грн без тримання під вартою. У ВАКС зазначили, що суд задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене генеральним прокурором. На Вадима Столара поклали низку зобовʼязань. Він має прибувати за вимогою детектива НАБУ, прокурора чи суду, не залишати Україну без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання, не спілкуватися з визначеними людьми та не відвідувати зазначені в ухвалі приміщення, а також здати закордонний паспорт та інші документи для виїзду за кордон.

Нагадаємо, 19 серпня НАБУ та САП повідомили, що у межах спецоперації «Форест Гамп» викрили злочинну організацію, до складу якої входять депутати та посадовці Офісу генерального прокурора. За даними слідчих, вони через державний банк «Сенс Банк» легалізували 150 млн грн для внесення застави за фігуранта справи «Мідас» (корупція та розкрадання в енергетичній сфері) Германа Галущенка. Серед фігурантів – заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра, гендиректор Директорату з питань правової політики ОП Віктор Дубовик, посадовці «Сенс Банку», екснардеп Максим Микитась та чинний народний депутат Вадим Столар.

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20 серпня НАБУ повідомило, що викрили фігурантів справи «Форест Гамп» на рейдерському захопленні обʼєктів нерухомості та інших активів. За даними слідчих, вони незаконно втручалися в роботу мереж Міністерства юстиції, підробляли судові рішення та документи про право власності. Восени 2025 року учасники злочинної організації рейдерськи заволоділи двома підприємствами з активами на 248 млн грн, одне з яких мало нерухомість у центрі Києва вартістю понад 500 млн грн. У травні 2026 року вони також намагалися заволодіти київською нерухомістю вартістю понад 207 млн грн, однак довести злочин до кінця не вдалося.