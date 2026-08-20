Зловмисники намагалися заволодіти дорогою нерухомістю та іншими активами підприємств

Детективи НАБУ та прокурори САП викрили схему рейдерського захоплення фігурантами справи «Форест Гамп» об’єктів нерухомості та інших активів шляхом втручання в роботу мереж Міністерства юстиції України. Про це в четвер, 20 серпня, повідомила пресслужба НАБУ.

За версією слідства, до злочинної організації входили чинний і колишній народні депутати, високопосадовці Офісу президента та інші особи.

Зловмисники намагалися заволодіти дорогою нерухомістю та іншими активами підприємств. Для цього вони незаконно втручалися в роботу інформаційних мереж Мін’юсту, підробляли судові рішення та документи про право власності.

Слідчі встановили, що для реалізації своїх планів учасники організації використовували погрози, тиск, підкуп і взаємні послуги на представників судової гілки влади всіх інстанцій, високопосадовців Міністерства юстиції та правоохоронних органів.

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За даними НАБУ, учасники злочинної групи також вдавалися до конспірації: регулярно змінювали мобільні телефони та видаляли інформацію, використовували захищені канали зв’язку, змінювали місця проживання та намагалися унеможливити зовнішнє спостереження. Крім того, вони незаконно отримували доступ до державних баз даних і реєстрів, щоб відстежувати можливий інтерес правоохоронців до їхньої діяльності.

Восени 2025 року учасники злочинної організації здійснили рейдерське захоплення двох підприємств, вартість активів яких становила 248 млн грн. Одне із захоплених підприємств мало нерухомість у центрі Києва на понад 500 млн грн.

Окрім того, у травні 2026 року учасники злочинної організації намагалися заволодіти об’єктами нерухомості в Києві вартістю понад 207 млн грн. Однак довести злочин до кінця не вдалося з причин, які не залежали від їхньої волі.

Водночас деякі учасники злочинної організації у змові з представниками та службовцями одного з державних банків у червні легалізували 150 млн грн, отриманих злочинним шляхом. Гроші через рахунки підконтрольних компаній ввели в легальний обіг, щоб внести заставу за одного з фігурантів справи «Мідас».

Також учасники організації готували викрадення та незаконне позбавлення волі людини, щоб отримати контроль над підприємством. Правоохоронці вчасно запобігли цьому злочину.

19 серпня НАБУ та САП повідомили про підозру учасникам злочинної організації та залученим ними особам за статтями 255, 191, 206-2, 209, 358, 361 КК України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 19 серпня НАБУ повідомило про проведення спецоперації під назвою «Форест Гамп». В її межах правоохоронці провели обшуки за місцями проживання чинного та колишнього депутатів, заступниці голови Офісу президента і в керівництві «Сенс банку».

Згодом антикорупційні правоохоронці повідомили, що обшуки провели в межах операції «Форест Гамп». Справа стосується легалізації отриманих злочинним шляхом 150 млн грн, які внесли як заставу для одного з фігурантів справи «Мідас».

Детективи не розкрили імені фігуранта, за якого внесли гроші. Втім, 150 млн грн застави у справі про відмивання коштів та участь у злочинній організації наприкінці червня внесли за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

20 серпня ВАКС обирає запобіжний захід колишньому народному депутатові Максиму Микитасю, який фігурує у справі про збір коштів на заставу для ексміністра Германа Галущенка.

Під час засідання прокурор САП перерахував список всіх фігурантів, які згадуються у цій справі. Окрім Микитася, до списку ввійшли: