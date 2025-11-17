Нардеп Іван Крулько (зліва) та депутат Закарпатської облради Василь Крулько (справа)

Брат народного депутата від фракції «Батьківщина» Івана Крулька домовлявся про будівництво мережі елітних готелів «Апартель» з підозрюваним у земельній корупції бізнесменом-втікачем Денисом Комарницьким. Про це повідомили у понеділок, 17 листопада, Bihus.Info.

За даними журналістів, у записах НАБУ і САП з кабінету Дениса Комарницького фігурує Василь Крулько – депутат Закарпатської обласної ради та брат нардепа Івана Крулька. На записаних в межах операції «Чисте місто» розмовах Василь Крулько та Комарницький обговорюють бізнес-партнерство на території України та за її межами. Інші розшифровки засвідчили, що для ведення цього бізнесу вони залучили підставних осіб.

Один з проєктів, які обговорювали Крулько та Комарницький – готельно-рекреаційний комплекс у селі Поляна на Закарпатті, який раніше заявлявся як один з найбільших готелів України. Під проєкт створили чотири компанії, в яких співвласниками є дружина Василя Крулька Яна, його бізнес-партнер Юрій Калинюк, інвестфонд з орбіти Комарницького «Мінкар» та, за даними журналістів, водій менеджерки Комарницького Сергій Полікарпов. Його роль як підставної особи обговорювали на одному із записів, оприлюднених НАБУ.

Другий проєкт, про який домовлялися Крулько та Комарницький, мав реалізовуватися в словенському місті Рогашка. У цьому місті вже є готель «Атландида», який належить компанії сина Дениса Комарницього.

«Судячи з контексту розмови, він мав стати основою для міжнародного крила “апартелівської” мережі. Окрім цього, у розмовах йшлося про те, що Рогашка має стати лише першим міжнародним проєктом», – йдеться у сюжеті.

У розмові з журналістами Крулько підтвердив, що спілкувався з Комарницьким про співпрацю над проєктом на Закарпатті, але наголосив, що наразі ні Комарницький, ні люди з його орбіти до готелю в Поляні не дотичні. Водночас Крулько не зміг пояснити, як серед власників компаній опинився водій довіреної людини Комарницького. Крулько також заявив, що його група компаній ще не ухвалила остаточного рішення про припинення співпраці з Комарницьким за кордоном, а також припустив, що до проєкту в Словенії можуть повернутися.

До слова, 2023 року журналісти розслідувального проєкту Bihus.Info повідомляли, що готельно-ресторанний бізнес родини Крулько з’явився та розростається після потрапляння Івана Крулька до Верховної Ради. Тоді нардеп заявляв, що не має жодного стосунку до мережі Apartel і не отримує прибутків від її діяльності. Під час розмови у 2025 році Іван Крулько знову заявив, що не дотичний до цього бізнесу.

У чому підозрюють Комарницького

Нагадаємо, у лютому НАБУ провело масштабну операцію «Чисте місто» з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції в Київській міській раді та державній адміністрації. Серед фігурантів – ексспівголова фракції «Блок Леоніда Черновецького», бізнесмен та юрист Денис Комарницький, якого називали «смотрящим за Києвом».

За даними правоохоронців, фігуранти справи шукали перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних громадян будівлі, яких там ніколи не було. Після того зловмисники подавали до КМР заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів. Депутати, залучені до схеми, голосували за передачу прав на землю, за що отримували хабарі.

6 лютого Денису Комарницькому та ще шістьом людям повідомили про підозру в незаконному заволодінні земель у власності Києва на 11,6 млн грн. Вже 10 лютого бізнесмена оголосили у розшук, а згодом «Українська правда» повідомила, що Комарницький перебуває у Відні.

У березні журналісти повідомили, що Комарницький втік з України за допомогою працівників СБУ і поліції, використовуючи автомобіль, яким перевозять полеглих українських бійців. Він втік через кордон у Закарпатській області – після цього двом працівникам управління стратегічних розслідувань в регіоні повідомили про підозри.