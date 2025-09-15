Мережа Apartel налічує кілька готелів та відпочинкових комплексів на Львівщині та Закарпатті

ТзОВ «Апартель Інвест» оголосило про намір побудувати на території курортного села Поляна на Закарпатті готельно-рекреаційний комплекс на 10 га з аквапарком, бюветами та рестораном. «Апартель Інвест» входить до орбіти компаній, які належать родині чинного народного депутата від ВО «Батьківщина» Івана Крулька та їхнім бізнес-партнерам.

Новий готельний комплекс із зоною рекреації мають намір звести в урочищі «Ведмежа» у Поляні на ділянці 10,7 га. Згідно з планом, на його території буде 15-поверховий апартготель на 410 номерів, шестиповерховий оздоровчо-рекреаційний корпус з басейнами та аквапарком, 45 котеджів, івент-хол, ресторан, бювет для пиття мінеральної води, спортивний комплекс, мотузковий парк, адміністративно-офісна будівля, а також допоміжні споруди.

Наразі на ділянці майбутнього відпочинкового комплексу розпочалися підготовчі роботи.

«Апартаменти комплексу забезпечать комфортні умови тимчасового проживання відпочиваючих, паркування їх транспортних засобів, надання всіх необхідних послуг […] Експлуатація готельного комплексу має спричинити зростання економічної діяльності та збільшення податкових надходжень до Полянської територіальної громади. Для обслуговування готелю будуть створені нові робочі місця», – йдеться в повідомленні ініціатора будівництва, компанії «Апартель Інвест».

ТзОВ «Апартель Інвест», згідно з даними платформи YouControl, було зареєстроване в травні 2025 року в Ужгороді. Основний вид діяльності – будівництво. Директором і засновником компанії є ужгородець Юрій Калинюк. Він є керівником або власником міноритарних часток у низці фірм та організацій («Апартель Резортс», «ДП «Вуйко», спортклуб «Ріка» та інші) із Закарпаття, які входять до групи компаній бізнесово-політичної родини Крульків, йдеться в портфоліо на YouControl. Її ключові особи – підприємець і депутат Закарпатської обласної ради 8 скликання Василь Крулько та чинний депутат Верховної Ради, заступник голови бюджетного комітету Іван Крулько (обидва від ВО «Батьківщина»). Основними напрямками діяльності компаній групи є готельний бізнес (мережа готелів під брендом Apartel), лісопильне та стругальне виробництво.

Згідно з даними сайту мережі Apartel, до її складу входять готелі Apartel Skhidnytsya (Східниця), Apartel Uzhhorod (Ужгород), Apartel Shayan (Шаян), термальний курорт Rikka Khust, Huston hotel & pub, ресторація «Карась» (усі – Хуст) та інші. Ще один об’єкт, Apartel Kosyno (Косонь) ще в процесі будівництва.

Улітку 2025 року представник Apartel Євген Кудрявченко повідомляв в інтерв’ю Delo.ua, що «на старті будівництва – п’ятий готельний комплекс Apartel Polyana» на Закарпатті.

«У Поляні будується крупний апарт-об’єкт. І це буде один з найбільших готелів України. Зараз ми керуємо фондом 500 номерів. Через три роки це буде вже 1500 номерів. Із цим номерним фондом ми виходимо на рівень однієї з найбільших мереж України», – йшлося в коментарі.

2023 року журналісти розслідувального проєкту Bihus.Info повідомляли, що готельно-ресторанний бізнес родини Крульків з’явився та розростається після потрапляння Івана Крулька до Верховної Ради. Тоді нардеп заявляв, що не має жодного стусунку до мережі Apartel і не отримує прибутків від її діяльності.