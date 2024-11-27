Спецдозвіл на видобування мінеральних вод у Східниці діятиме впродовж 20 років

На аукціоні в системі Prozorro.Продажі у середу, 27 листопада, Державна служба геології й надр України продала спецдозвіл на видобуток мінеральних лікувальних вод у Східниці. Переможцем аукціону стало київське ТОВ «Велос», яке запропонувало за спецдозвіл 2 млн грн. Вартість лота стартувала зі 163 тис. грн.

Спецдозвіл на видобування мінеральних вод на ділянці «Бухівська» діятиме 20 років. Згідно з документацією на ділянку, територія ділянки розташована на березі річки Східничанка, яка належить до басейну Дністра. Ця земля перебуває у комунальній власності. Переможець аукціону ТОВ «Велос» зможе видобувати підземні води у межах 10 м³ на добу.

Розташування ділянки «Бухівська», де ТОВ «Велос» видобуватиме мінеральну воду

На аукціоні, крім ТОВ «Велос», змагалися ще дві компанії: ТОВ «А1 Готель» зі Східниці, яке запропонувало 1,5 млн грн, і прикарпатське ТОВ «Кімната тепла» із ціною 360 тис. грн. Згідно з аналітичним порталом YouControl, переможець торгів київське ТОВ «Велос» працює з 2007 року й спеціалізується на будівництві. Керівником та власником компанії є Сергій Максименко.

ТОВ «Велос» входить у групу компаній депутата Закарпатської обласної ради восьмого скликання Василя Крулька. Він також є братом народного депутата України дев'ятого скликання Івана Крулька від «Батьківщини». Зазначимо, що основними напрямками діяльності компаній групи є готельний бізнес (мережа готелів Apartel) та лісопильне виробництво (ПП «ВКФ "Ледас-Україна"», ТОВ «ДП "Вуйко"»). Один з готельних комплексів мережі Apartel розташований у Східниці. До нього входить 12 котеджів та готель на 269 номерів різних форматів.

Готельний комплекс Apartel Skhidnytsya. Фото з сайту готелю

У 2023 році Bihus.Info розповідав, що готельно-ресторанний бізнес Василя Крулька почав розростатися, коли його брат потрапив до Верховної Ради. Вже після повномасштабного вторгнення, у червні 2023 року, Іван Крулько був на відкритті приватного готельно-ресторанного комплексу Apartel Uzhhorod. Додамо, що Іван Крулько у вересні 2023 року голосував проти реєстру електронних майнових декларацій.