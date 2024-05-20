Іван Крулько є народним депутатом України двох скликань від партії ВО «Батьківщина»

Народний депутат із Закарпаття від «Батьківщини» Іван Крулько опублікував декларацію про доходи у 2023 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК).

Іван Крулько задекларував 655,4 тис. грн зарплати. Для порівняння – у 2022 році він заробив у ВРУ 472,6 тис. грн. На банківських рахунках народного депутата розміщено 259 тис. грн, готівкою він тримає 2,3 млн грн. У власності Івана Крулька – земельна ділянка у селі Русанів та Audi Q7 2020 року випуску за 2,3 млн грн.

Дружина народного депутата Інна Крулько задекларувала майже 6 млн грн доходу у ТОВ «Моноліт-Хуст», «Есг-Україна», «Піраміда» і ФОП Сергія Максименка. На банківських рахунках у неї – 101,8 тис. грн, ще 2,5 млн грн вона тримає готівкою.

У власності Інни Крулько дві квартири з машиномісцем загальною вартістю понад 4,3 млн грн, земельна ділянка, гараж та апартаменти у селі Шаян за 483,8 тис. грн, від надання яких в оренду ТОВ «Апартель Шаян» у 2023 році вона заробила 1600 грн.

Про те, що у родичів Івана Крулька з’явилася готельно-ресторанна мережа за час його депутатства розповідав у розслідуванні Bihus.Info. Журналісти знайшли зв’язки нардепа та його брата, депутата Закарпатської обласної ради Василя Крулька, з мережею Apartel. Попри те, що Василь Крулько згадує себе серед партнерів у цьому бізнесі, жоден з двох Крульків не фігурує у ньому юридично і, відповідно, не декларує його.

Додамо, що Іван Крулько є народним депутатом України двох скликань від партії ВО «Батьківщина». У Верховній Раді він є першим заступником голови комітету з питань бюджету. У 2022 році Івана Крулька обрали президентом Федерації біатлону України.