Роберт Горват є депутатом Верховної Ради України двох скликань

Народний депутат із Закарпаття, член парламентської групи «Довіра» Роберт Горват опублікував декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Роберт Горват задекларував 440,6 тис. грн зарплати. У довоєнний 2021 рік його зарплата у ВРУ становила 529,6 тис. грн. На банківських рахунках народного депутата розміщено 134,2 тис. грн. Ще 220 тисяч гривень, 90 тисяч доларів і 25 тисяч євро він тримає готівкою.

У власності Роберта Горвата три земельні ділянки у селі Тур’я Ремета загальною площею близько 1,5 га, квартира в Ужгороді площею 65,9 м2 і Lexus ES 350 2008 року випуску. Ця інформація присутня і в декларації політика за 2021 рік. Також він вказав, що у 2022 році надав благодійну допомогу на загальну суму 638 тис. грн.

Дружина нардепа Ольга Горват задекларувала 13,1 млн грн доходу від підприємницької діяльності. За даними Youcontrol йдеться про роздрібну торгівлю фармацевтичними, медичними та косметичними товарами в спеціалізованих магазинах. На банківських рахунках у неї 66,4 тис. грн, а в автопарку – фургон Mercedes-Benz 1995 року випуску та Lexus CT200h 2019 року випуску і вартістю 670,3 тис. грн.

Донька народного депутата Агнеса Горват, якій належать частки в компаніях «Агропром Закарпаття», «Закарпатвапняк» і «Континент», а також фірма «Фундук Закарпаття» і супермаркет «Дастор», заробила у 2022 році 6,8 млн грн. На рахунках у дівчини понад 768 тис. грн, ще 670 тис. грн, 47,3 тис. доларів та 34,3 тис. євро вона тримає готівкою. У власності Агнеси Горват будинок з земельною ділянкою і квартира в Ужгороді загальною вартістю понад 1,6 млн грн та Skoda Octavia A5 2010 року випуску за 125 тис. грн.

Нагадаємо, Роберт Горват є депутатом Верховної Ради України двох скликань. Член депутатської групи «Довіра», раніше був членом фракції БПП. У жовтні 2023 року йому повідомили про підозру у привласненні сотень гектарів землі, а в листопаді – призначили 26,8 млн грн застави. 19 січня САП завершила досудове розслідування справи Роберта Горвата. Йому загрожує від 7 до 12 років в’язниці.