Комарницького виявили в елітному районі Відня

Колишній депутат, бізнесмен і так званий «смотрящий» за Києвом Денис Комарницький, якого підозрюють у захопленні держземель столиці і нещодавно оголосили в розшук, перебуває в австрійському Відні. Раніше Комарницький втік з України до Румунії, офіційно не перетнувши кордон жодної з країн, повідомила «Українська правда» у четвер, 20 березня.

Журналіст «УП» Михайло Ткач знайшов Дениса Комарницького в елітному районі австрійського Відня. За словами самого Комарницького, будинок, біля якого його зустрів журналіст, належить його дружині.

На запитання, як бізнесмен виїхав за кордон, той запитав, звідки журналіст знає, що він у розшуку НАБУ. Крім того, Комарницький назвав «фейковими новинами» інформацію про викриття його офісу на корупції та розкраданні держземель шляхом впливу на міську раду Києва.

Водночас Комарницький звинуватив Михайла Ткача у «шпигунстві» за ним та нібито написанні замовних матеріалів проти нього. Він заявив, що журналісти, які хочуть взяти в нього коментар, можуть йому зателефонувати, а також пригрозив розслідувачу судом.

Нагадаємо, Денису Комарницькому повідомили про підозру в організації та керівництві злочинним угрупованням, яке шукало земельні ділянки та реєструвало на підконтрольних осіб будівлі, яких там ніколи не було. Після того зловмисники подавали до Київради заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів. Після подачі заяв депутати, залучені до схеми, голосували за передачу прав на землю, за що отримували хабарі у вигляді грошей та нерухомості.

Втім, після повідомлення про підозру Комарницький втік з України – 10 березня НАБУ оголосило його в розшук. За даними правоохоронців, він перетнув українсько-румунський кордон.