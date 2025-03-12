Журналіст-розслідувач «Української правди» Михайло Ткач знайшов за кордоном колишнього депутата Київської міської ради, бізнесмена Дениса Комарницького. Його підозрюють у створенні та керуванні злочинною організацією з метою заволодіння землею у Києві. Ткач опублікував фото Комарницького у своєму Facebook та анонсував нове розслідування в середу, 12 березня.

Денис Комарницький та Михайло Ткач (Фото Facebook Ткача)

За інформацією джерел журналіста серед правоохоронців, на момент реалізації операції НАБУ і САП «Чисте місто» Денис Комарницький перебував в Україні. І наразі оголошений у розшук українськими правоохоронцями.

«Сьогодні нам вдалося підтвердити, що Комарницький зміг втекти за кордон», – написав Михайло Ткач.

Нагадаємо, 6 лютого детективи НАБУ повідомили, що проводять масштабну операцію «Чисте місто» з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції в Київській міській раді та державній адміністрації. Медіа повідомили про обшуки в колишнього співголови фракції «Блоку Леоніда Черновецького» в Київській міській раді, бізнесмена Дениса Комарницького.

Того ж дня Комарницькому та ще шістьом людям оголосили підозру в незаконному заволодінні земель у власності Києва на 11,6 млн грн впродовж 2023 – 2024 років. Правоохоронці стверджують, що підозрювані шукали перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних громадян будівлі, яких там ніколи не було. Після того зловмисники подавали до КМР заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів, за що голосували підконтрольні Комарницькому депутати.

Загалом правоохоронці затримали сімох людей. НАБУ та САП оголосили 10 підозр, серед тих, хто їх отримав:

ексдепутат КМР, керівник злочинної організації – Денис Комарницький;

заступник голови КМВА – Петро Оленич;

голова та член постійної комісії КМР з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, чинні депутати КМР – Михайло Терентьєв та Олена Марченко;

перший заступник та заступник директора комунальних підприємств;

четверо інших людей.

10 березня НАБУ оголосило в розшук Дениса Комарницького, якого ще називають «смотрящим» за Києвом. Директор агентства Семен Кривонос заявив, що Комарницький намагається втекти з України.