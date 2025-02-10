Дениса Комарницького оголосили в розшук

НАБУ оголосило в розшук колишнього депутата КМДА та бізнесмена Дениса Комарницького, якого називають «смотрящим» за Києвом. Підозрюваний у розкраданні земель у розпорядженні Києва чоловік намагається втекти з України, повідомили у пресслужбі НАБУ у понеділок, 10 лютого.

«На підставі постанови детектива НАБУ у розшук оголошено колишнього депутата Київської міської ради, підозрюваного у створенні та керуванні злочинною організацією з метою заволодіння столичною землею», – йдеться у повідомленні агентства.

Дениса Комарницького оголосили в розшук

Під час брифінгу НАБУ директор агентства Семен Кривонос заявив, що Денис Комарницький намагається втекти з України, передає «Інтерфакс-Україна».

Нагадаємо, 6 лютого Комарницькому та ще шістьом людям повідомили про підозру в незаконному заволодінні земель у власності Києва на 11,6 млн грн протягом 2023-2024 років. За даними правоохоронців, підозрювані шукали перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб будівлі, яких там ніколи не було. Після того зловмисники подавали до КМВ заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів, за що голосували підконтрольні Комарницькому депутати.