З СІЗО вийшли п'ятеро посадовців, підозрюваних в розкраданні державних земель міста

Усі київські посадовці, підозрювані у розкраданні державних земель та заарештовані в межах спецоперації НАБУ, вийшли з-під варти. За них внесли застави на загальну суму майже 97 млн грн, повідомили у вівторок, 18 березня, журналісти Bihus.Info із посилання на власні джерела у Вищому антикорупційному суді.

6 лютого в межах спецоперації НАБУ «Чисте місто» зі знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва правоохоронці викрили злочинне угруповання, яким керував скандальний ексдепутат та так званий «смотрящий» за Києвом Денис Комарницький – нагадаємо, нещодавно він втік з України. Серед затриманих фігурантів тоді були:

депутатка Київської міськради Олена Марченко

депутат і голова земельної комісії Київської міськради Михайло Терентьєв

заступник мера Києва Віталія Кличка Петро Оленич

заступник директора КП «Київблагоустрій» Олексій Мушта

перший заступник директора «Спецжитлофонду» Юрій Леонов

За інформацією слідства, зловмисники шукали перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб будівлі, яких там ніколи не було. Після того зловмисники подавали до КМВ заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів. Після подачі заяв депутати, залучені до схеми, голосували за передачу прав на землю, за що отримували хабарі у вигляді грошей та нерухомості.

За даними Bihus.Info, усі фігуранти, яких раніше затримали за справою про розкрадання земель, вийшли з-під варти під заставу. Загалом за них внесли 96,5 млн грн:

50 млн грн – за Олену Марченко

майже 20 млн грн за Михайла Терентьєва

15 млн грн за Петра Оленича

7 млн грн за Олексія Мушту

4,5 млн грн за Юрія Леонова

За даними речниці ВАКС Чемерис, після звільнення вони мають носити електронний браслет.

Нагадаємо, правоохоронці також повідомили про підозру Денису Комарницькому, проте той втік за кордон – 10 березня НАБУ оголосило його в розшук.