Автомобіль використали для відстеження на маршруті блокпостів

Для прикриття втечі за кордон ексдепутата Київради Дениса Комарницького використали камуфльований автомобіль з табличкою «200», яким перевозять полеглих українських бійців. Допомагали Комарницькому перетнути кордон працівники СБУ і поліції. Про це йдеться у розслідування «Української правди», яке опублікували у четвер, 27 березня.

За інформацією журналістів участь у переправлення за кордон колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького брали четверо працівників СБУ, два працівників Управління стратегічних розслідувань Закарпатської області та один місцевий депутат. При цьому спецслужба запевнила, що люди, які мали відповідні посвідчення, на момент переправлення Комарницького за кордон уже не мали відношення до СБУ, адже їх було позбавлено статусу позаштатних працівників за тиждень до цього.

Старший оперуповноважений управління стратегічних розслідувань Нацполіції Закарпатської області Віталій Безкровний після затримання розповів, що 7 лютого йому подзвонив знайомий Дмитро Нікітін, який сказав, що в нього є людина, якій треба виїхати з України, однак ім’я не назвав. Той розповів йому про свого знайомого, який мав канал для нелегальної переправки осіб за кордон, така послуга коштувала 10 тис. доларів.

Схема перевезення бізнесмена до кордону полягала в наступному: три машини і п'ятеро людей, з яких четверо мали посвідчення СБУ, вивезли Комарницького з Київської області. Його везли під прикриттям камуфльованого автомобіля з табличкою «200», яким перевозять полеглих українських бійців. Товариш колишнього депутата Юрій Довгаленко зізнався на допиті в СБУ, що організовував законспірований виїзд Комарницького до кордону.

«Коли ми забрали Комарницького та почали рух у напрямку міста Хуст, останній повідомив нам, що до Хуста попереду нас також їхатиме камуфльований автомобіль, з табличкою “200” під лобовим склом, який уже виїхав раніше. Протягом усього нашого пересування основна задача Toyota Land Cruiser 200, полягала в тому щоб повідомляти про наявність на маршруті блокпостів, а також у разі наявності таких – повідомляти про те, чи здійснюється на них перевірка на предмет наявності у транспортних засобах Комарницького, якого на той час розшукувало НАБУ», – розповів Довгаленко.

Біля Хуста на АЗС до кортежу долучилися два працівники управління стратегічних розслідувань Закарпатської області. За словами Безкровного, по дорозі до Хуста Комарницький писав у нотатнику, він взяв у машину хот-дог, сік і пляшку горілки. Бізнесмен пив і їв та спілкувався виключно текстовими повідомленнями.

Заночував Комарницький у Хусті в готелі. Загалом у місті він провів чотири дні, при цьому постійно обурюючись незручним для нього проживанням. Згодом його перевезли до Ужгорода, до місця проживання депутата Закарпатської облради Юрія Покорби.

Та вже 16 лютого Комарницький зайшов до прикордонного відділку поліції в Румунії і попросив про притулок. У нього вилучили телефон і переписали його код, який згодом передали українським правоохоронцям, завдяки чому відстежили мобільні, які перебували поруч з телефоном Комарницького.

Що відомо про справу Дениса Комарницького

6 лютого Денису Комарницькому повідомили про підозру в організації та керівництві злочинним угрупованням, яке шукало земельні ділянки та реєструвало на підконтрольних людей будівлі, яких там ніколи не було. Після того зловмисники подавали до Київради заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів. Після подачі заяв депутати, залучені до схеми, голосували за передачу прав на землю, за що отримували хабарі.

Після повідомлення про підозру Комарницький втік з України, відтак 10 березня НАБУ оголосило його в розшук. За даними правоохоронців, він неофіційно перетнув українсько-румунський кордон.

20 березня журналісти розшукали Комарницького в елітному районі Відня, де він оселився в квартирі дружини.

У середу, 26 березня, стало відомо, що за допомогу в організації втечі Комарницького звільнили двох працівників управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області, їм також оголосили підозру.