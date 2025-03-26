Дениса Комарницького підозрюють у земельних махінаціях, він незаконно виїхав до Києва

Департамент стратегічних розслідувань підтвердив, що до незаконної втечі за кордон колишнього депутата та бізнесмена Дениса Комарницького, причетні співробітники поліції Закарпаття. У середу, 26 березня пресслужба ДСР повідомила, що через його втечу з України звільнили двох співробітників управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області, а СБУ їм повідомила про підозру. Денис Комарницький втік з України до Румунії, офіційно не перетнувши кордон жодної з країн. Пізніше журналісти знайшли його у Відні.

Напередодні ексначальник Кам’янського та Криворізького районних управлінь поліції ГУНП в Дніпропетровській області та військовослужбовець ЗСУ Сергій Лукашов повідомив, що співробітники СБУ та департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції організували втечу за кордон оголошеного в розшук НАБУ ексдепутата Київської міськради Дениса Комарницького. Поліцейські нібито допомогли йому потрапити до Румунії.

26 березня на цю інформацію відреагував ДСР, зазначивши, що двох співробітників управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області викрили у допомозі Денису Комарницькому виїхати за кордон. Корім цього, звільнили начальника УСР в Закарпатській області, полковника Сергія Химича.

«Реакція з нашого боку була негайною та принциповою: зазначені працівники вже звільнені з лав Національної поліції, а слідчими СБУ їм оголошено підозри. Крім того, з займаної посади відразу було звільнено керівника територіального управління», – вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Денису Комарницькому повідомили про підозру в організації та керівництві злочинним угрупованням, яке шукало земельні ділянки та реєструвало на підконтрольних людей будівлі, яких там ніколи не було. Після того зловмисники подавали до Київради заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів. Після подачі заяв депутати, залучені до схеми, голосували за передачу прав на землю, за що отримували хабарі.

Після повідомлення про підозру Денис Комарницький втік з України – 10 березня НАБУ оголосило його в розшук. За даними правоохоронців, він неофіційно перетнув українсько-румунський кордон. 20 березня журналісти розшукали його у елітному районі Відня, де він оселився в квартирі дружини.