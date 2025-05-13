У березні журналісти знайшли оголошеного в розшук ексдепутата Дениса Комарницького у Відні

Бізнесмен, колишній депутат КМР і фігурант справи про корупцію Денис Комарницький разом з дружиною Іриною володіли 110 квартирами в елітних новобудовах Києва, які дуже швидко продавали. Цю нерухомість подружжя могло отримувати як хабар за виділення землі у Києві під забудови, йдеться у розслідуванні «Слідства.Інфо».

Журналісти з’ясували, що у 2016-2018 роках Комарницькі мали у власності 110 квартир у престижних новобудовах Києва. Однак протягом кількох днів чи тижнів з моменту набуття права власності нерухомість продавали. За підрахунками медіа, подружжя могло заробити на продажі цих квартир 440 млн грн.

Розслідувачі виявили, що у власності Дениса та Ірини Комарницьких було:

52 квартири у великому ЖК «Комфорт Таун» на лівому березі Києва;

48 квартир у ЖК бізнескласу Central Park у районі метро «Либідська»;

10 квартир ЖК преміумкласу Tetris Hall.

Журналісти помітили, що пік активності з купівлею та продажем квартир Комарницькими припав саме на 2016-2018 роки.

«Ні до цього, ні після Комарницькі не оперували нерухомістю у таких обсягах, а користувалися лише тим майном, яке зберігалося за родиною тривалий час», – зауважує медіа.

«Слідство.Інфо» з’ясувало, що всі три комплекси, де були десятки квартир Комарницьких, мають одного забудовника – компанію KAN Development. Її засновник Ігор Ніконов протягом 2014-2015 років був першим заступником голови КМДА Віталія Кличка. У пресслужбі компанії KAN Development не відповіли на запит журналістів.

У телефонній розмові з журналістами Ірина Комарницька заперечила, що десятки елітних квартир подружжя були хабарем. Нерухомість, за її словами, пов’язана з «бізнес-діяльністю». Пані Ірина відмовилась пояснити, у чому полягав бізнес-інтерес купувати квартири, а вже через кілька днів або тижнів продавати їх.

Що відомо про справу Дениса Комарницького

Нагадаємо, у лютому детективи НАБУ повідомили, що проводять масштабну операцію «Чисте місто» з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції в Київській міській раді та державній адміністрації. Серед підозрюваних – ексспівголова фракції «Блок Леоніда Черновецького», бізнесмен та юрист Денис Комарницький. Йому та ще шістьом людям оголосили підозру в незаконному заволодінні земель у власності Києва на 11,6 млн грн впродовж 2023-2024 років. Правоохоронці стверджують, що підозрювані шукали перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних громадян будівлі, яких там ніколи не було. Після того зловмисники подавали до КМР заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів. Депутати, залучені до схеми, голосували за передачу прав на землю, за що отримували хабарі.

10 березня НАБУ оголосило в розшук Дениса Комарницького. Уже 12 березня журналіст-розслідувач «Української правди» Михайло Ткач знайшов бізнесмена у Відні.

Наприкінці березня з’ясувалось, що Денис Комарницький втік з України за допомогою працівників СБУ і поліції, використовуючи автомобіль, яким перевозять полеглих українських бійців.

За допомогу в організації втечі Комарницького звільнили двох працівників управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області, їм також оголосили підозру.