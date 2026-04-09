Паски з символікою ВО «Батьківщина» роздавали в Хусті, Тячеві та Виноградові

У храмі святої великомучениці Катерини УПЦ (ПЦУ) на Закарпатті роздавали військовим освячені паски з листівками народного депутата від ВО «Батьківщина» Івана Крулька.

Як повідомили в церкві в середу, 8 квітня, для військовослужбовців спекли 120 пасок та закупили продукти. Паски роздавали в Хусті, Тячеві та Виноградові.

На фотографіях, оприлюднених на фейсбук-сторінці храму, видно, що кожна з пасок містить у пакуванні листівку з надписом «З Великоднем! Іван Крулько» та партійну символіку ВО «Батьківщина».

«Це можна розцінювати як класичний приклад гречкосійства, спрямований на отримання певної переваги в очах майбутніх виборців. Тобто запам’ятатися, виділитися. Оскільки найближчим часом виборчий процес не планується, депутати якось намагаються підтримувати особистий бренд», – зазначила в коментарі ZAXID.NET аналітикиня руху «Чесно» Юлія Олещенко.

У «Чесно» додають, що, попри очевидність гречкосійства, політиків не завжди притягують до відповідальності. Так, у січні 2026 року Подільський районний суд Полтави розглядав справу депутата міської ради Дениса Поліщука, який роздавав у школах подарунки в пакетах зі своїм прізвищем.

Адвокат політика просив суд врахувати, що роздача дітям подарунків не підпадає під дію виборчого законодавства, адже виборчий процес в Україні відсутній. Водночас представники школи і батьки учнів розповіли, що жодної агітації не проводили. Зрештою, суд вирішив закрити справу через відсутність складу адміністративного правопорушення.

Нагадаємо, 44-річний Іван Крулько є народним депутатом України двох скликань від партії «ВО “Батьківщина”». У Верховній Раді він є першим заступником голови комітету з питань бюджету.

За даними аналітичного порталу YouControl, родині Івана Крулька належить низка компаній, що займаються лісопильним та стругальним виробництвом, а також готельним бізнесом під брендом Apartel. Під цим брендом працюють готелі Apartel Skhidnytsya (Східниця), Apartel Uzhhorod (Ужгород), Apartel Shayan (Шаян), термальний курорт Rikka Khust, Huston hotel & pub, ресторація «Карась» (усі – Хуст) та Apartel Kosyno (Косонь).