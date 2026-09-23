Мінінфраструктури вирішило відсторонити директора департаменту від виконання посадових обов'язків

Уранці середи, 23 вересня, в офісі Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України правоохоронці проводять слідчі дії, не повʼязані з роботою відомства. За даними пресслужби міністерства, обшуки стосуються директора Департаменту політики відновлення, який вступив на цю посаду у квітні.

У відомстві не називають імені фігуранта, однак за даними з офіційного сайту відомства Департамент політики відновлення очолює Віктор Стеблиненко. До переходу в Мінінфраструктури Стеблиненко довгий час працював із санкційною політикою в Секретаріаті Кабінету Міністрів.

«За наявною інформацією, справа стосується можливого отримання неправомірної вигоди за зняття санкцій із суб’єктів господарювання під час його роботи на попередньому місці, а обставини, які розслідуються, не пов’язані з його роботою в міністерстві», – ідеться в заяві.

У Мінінфраструктури запевнили, що сприяють проведенню слідчих дій та надають правоохоронним органам всю необхідну інформацію.

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Там додали, що зважаючи на підозру фігуранта відсторонять від виконання посадових обов’язків. За результатами розслідування та перевірок у Мінінфраструктури ухвалять відповідні кадрові рішення.

Паралельно в міністерстві триває внутрішній аудит процесів, які відбувалися до формування нової команди.

«Подібні випадки є неприпустимими. Міністерство має принципову позицію: будь-які факти можливих зловживань мають бути належним чином розслідувані, незалежно від посади чи прізвища. Розраховуємо на швидке, повне та об’єктивне розслідування. Якщо з’явиться додаткова підтверджена інформація, повідомимо про неї окремо», – наголосили там.