Екстрені служби працювали на місцях подій

У ніч на середу, 23 вересня, та вранці російські війська масовано атакували Київ ударними безпілотниками. Дрони заходили на місто хвилями. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Через підвищену повітряну загрозу в столиці тимчасово призупинили рух міської електрички, а в кількох районах зафіксували наслідки атаки.

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За інформацією Kyiv City Express, рух поїздів в обох напрямках тимчасово зупинили через загрозу для Києва. Повітряна тривога в столиці тривала від 06:00. У місті було чути вибухи та роботу протиповітряної оборони.

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Доповнено о 08:44. Згодом мер Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація повідомили, що внаслідок російської атаки пошкоджені автозаправна станція та об’єкти транспортної інфраструктури.

У Голосіївському районі безпілотник влучив в автозаправну станцію, внаслідок чого вона зазнала пошкоджень. У Дарницькому районі зафіксували влучання в об’єкт транспортної інфраструктури. За попередніми даними, одна людина постраждала. Також після атаки виникло займання на даху однієї з АЗС.

Ще один наслідок атаки зафіксували в Солом’янському районі. Там уламки безпілотника впали між житловими будинками та на території транспортного підприємства, де спалахнула пожежа.

Нагадаємо, у ніч на 22 вересня російські війська атакували Дніпропетровську область балістичними ракетами. Про загрозу застосування балістичного озброєння Повітряні сили ЗСУ попередили заздалегідь, після чого зафіксували рух швидкісних цілей у напрямку регіону. Вибухи під час атаки пролунали у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді.