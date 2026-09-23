Чоловік планував порізати естакаду на частини та здати на брухт

Колишній охоронець автошколи у Тернополі вкрав металеву естакаду з майданчика для практики водіння. Чоловік вночі заїхав на територію закладу та за допомогою евакуатора завантажив конструкцію, яку планував здати на металобрухт. Поліцейські встановили, що він раніше вже був причетний до інших крадіжок.

До поліцейських зателефонував керівник однієї з автошкіл обласного центру та заявив, що невідомі викрали металеву естакаду з території закладу. Конструкцію директор оцінив у 80 тис. грн. Про це повідомили в управлінні Нацполіції в Тернопільській області в середу, 23 вересня.

Оперативники встановили чоловіка, який причетний до крадіжки. Ним виявився 51-річний тернополянин, який раніше працював охоронцем у цій автошколі.

Спершу чоловік заперечував свою причетність до крадіжки, однак згодом визнав свою провину. У коментарі ZAXID.NET в поліції Тернопільщини розповіли, що він хотів порізати естакаду на частини та здати на брухт. Зараз правоохоронці перевіряють, чи не скоїв тернополянин інших крадіжок на території міста.

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Слідчі проводять досудове розслідування за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 8 років.