Перше авто водій залишив на дорозі, бо з-під капота почав йти дим

На Тернопільщині поліцейські розшукали чоловіка, який по черзі викрав два авто. Під’їжджаючи до Теребовлі, зловмисник також скоїв ДТП. Поліцейські затримали його та пред’явили підозри.

Як повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 11 серпня, два автомобілі викрав 42-річний житель села Городниця. Чоловік був напідпитку.

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Спочатку у селі Городниця він викрав автомобіль Opel Vectra. Авто було відчинене, а ключі господар залишив у замку запалювання. На краденій автівці підозрюваний доїхав до сусіднього села Постолівка, де машина зламалася, а з-під капота почав іти дим. Щоб загасити вогонь, на допомогу прибігли селяни. Водій не став їм допомагати, а просто втік та залишив автомобіль.

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Наступним для зловмисника став автомобіль ВАЗ

За кількасот метрів він побачив ще одну відчинену автівку марки ВАЗ 2115 із ключем запалювання у замку. Зловмисник сів в це авто та поїхав у бік Теребовлі. У місті він врізався в інше авто та з’їхав у кювет. Унаслідок ДТП ніхто не постраждав. У поліції повідомили ZAXID.NET, що затриманий чоловік не зміг пояснити, чому він їхав саме до Теребовлі.



Правоохоронці встановили, що крадій авто був раніше судимий за інші крадіжки та має непогашену судимість. Його затримали і помістили до слідчого ізолятора.

Чоловік виявився раніше судимим

Поліцейські оголосили жителю Тернопільщини підозру за ч. 2 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно). Йому загрожує позбавлення волі до 8 років з конфіскацією майна або без такої. Також на чоловіка склали адміністративний протокол за вчинення ДТП.