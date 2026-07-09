Тернополянин двічі втратив гроші на псевдоінвестиціях та спробі повернути вкладені тисячі доларів. Спочатку чоловік вклав 24 тис. доларів в інтернет-сайт, який обіцяв швидкий прибуток. А потім з ним зв’язався юрист, який запевнив, що за 31 тис. доларів допоможе повернути вкладені інвестиції. Поліція розслідує цей випадок шахрайства.

За словами потерпілого, в грудні 2025 року він знайшов в інтернеті інвестиційну платформу, на якій пропонували вкласти гроші під високі відсотки. Тернополянин інвестував у проєкт близько 24 тис. доларів. Про це повідомили в поліції Тернопільської області у четвер, 9 липня.

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Організатори запевняли, що вже через кілька місяців він зможе отримати майже 60 тис. доларів прибутку. Однак у березні 2026 року сайт перестав працювати, а доступ до вкладених грошей зник. Сподіваючись повернути свої заощадження, потерпілий почав шукати юридичну допомогу в інтернеті.

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З ним зв’язався чоловік, який представився юристом та пообіцяв допомогти повернути інвестиції. «Він повідомив, що нібито звернувся до компетентних органів іншої держави, де була зареєстрована компанія. Після цього потерпілий отримав електронного листа про начебто погоджену компенсацію в розмірі понад 83 тис. доларів», – йдеться у повідомленні пресслужби поліції.



Однак псевдоюрист висунув низку умов, щоб повернути ці гроші. Тернополянин мав створити криптовалютний гаманець і поповнити його. Чоловік сплатив 15% від суми компенсації. Таким чином він додатково перевів шахраям 31 тис. доларів.



Лише після вимоги сплатити додаткові гроші чоловік зрозумів, що став жертвою добре продуманої шахрайської схеми, та звернувся до поліції. За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 190 КК України (шахрайство). Поліція встановлює зловмисників. Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.